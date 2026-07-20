رئیس سازمان فضایی ایران گفت: دیپلماسی فناوری از محور‌های مهمی است که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با جدیت دنبال می‌شود و صنعت فضایی، جایگاه ویژه‌ای در این مسیر دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر نقش راهبردی فناوری فضایی در توسعه تعاملات بین‌المللی،  اظهار کرد: فناوری فضایی امروز تنها یک فناوری پیشرفته نیست، بلکه به ابزاری مؤثر برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و ارائه خدمات فناورانه به کشور‌های هدف تبدیل شده است. این فناوری در اختیار تعداد محدودی از کشور‌های جهان قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران به لطف تلاش متخصصان داخلی، توانسته است به دستاورد‌های ارزشمندی در این حوزه دست یابد.

وی افزود: این ظرفیت، فرصت مناسبی را برای حضور در بازار‌های بین‌المللی، به‌ویژه در کشور‌هایی که هنوز به فناوری‌های فضایی دسترسی کامل ندارند، فراهم کرده است. ایران آمادگی دارد متناسب با نیاز و علاقه‌مندی این کشورها، در حوزه‌های مختلف صنعت فضایی همکاری کند.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه همکاری‌ها می‌تواند هم در بخش بالادستی و هم پایین‌دستی صنعت فضایی شکل بگیرد، تصریح کرد: در بخش بالادستی، طراحی، ساخت ماهواره و توسعه زیرسامانه‌های فضایی قابل ارائه است و در بخش پایین‌دستی نیز خدمات مبتنی بر داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، از جمله مهم‌ترین ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در اختیار کشور‌های متقاضی قرار گیرد.

سالاریه ادامه داد: در مذاکرات و تعاملاتی که با کشور‌های مختلف انجام می‌شود، موضوع همکاری‌های فضایی همواره یکی از محور‌های اصلی گفت‌وگوهاست و دامنه این همکاری‌ها متناسب با میزان آمادگی، نیاز و علاقه‌مندی هر کشور تعریف می‌شود.

وی با اشاره به همکاری‌های آموزشی ایران در حوزه فضایی گفت: جمهوری اسلامی ایران در کنار ارائه خدمات فنی، در بخش آموزش نیز تعاملات گسترده‌ای با کشور‌های مختلف دارد. سازمان فضایی ایران به عنوان یکی از اعضای فعال سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه (APSCO)، از ظرفیت این نهاد بین‌المللی برای انتقال دانش، برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی کشور‌های عضو استفاده می‌کند.

رئیس سازمان فضایی ایران خاطرنشان کرد: توسعه همکاری‌های آموزشی، انتقال دانش فنی و ارائه خدمات فضایی، از مهم‌ترین ارکان دیپلماسی فناوری کشور به شمار می‌رود و سازمان فضایی ایران تلاش می‌کند با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، نقش مؤثرتری در گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند.

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برچسب ها: ماهواره ، دیپلماسی ، اینترنت ماهواره ای
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