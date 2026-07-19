فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام تایید کرد که یک نظامی آمریکایی در عراق کشته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام می‌گوید «یک سرباز آمریکایی در شمال عراق در ۱۸ ژوئیه حین عملیات انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده حاصل از یک پهپاد انتحاری ایرانی کشته شد. نیروی نظامی دوم نیز در این حادثه مجروح شد که همچنان تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.»

این خبر پس از آن منتشر می‌شود که دو نظامی آمریکایی در حمله ایران به پایگاه های این کشور در اردن کشته شدند و یک نفر دیگر مفقود شد.

در بیانیه سنتکام آمده است: «پس از جستجوی کامل، پرسنل نظامی ایالات متحده اوایل امروز بقایای ناشناسی را در محل پیدا کردند. روند بررسی برای تأیید بقایا ادامه دارد.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: سنتکام ، نظامی آمریکایی
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