باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با بیان اینکه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز داریم که در آزمونهای نهایی باید شرکت کنند که دانش آموزان پایههای یازدهم یا پایه دوازدهم یا متقاضیان ترمیم دروس برای کنکور سراسری هستند گفت: تقریباً در اردیبهشت و خرداد آمادگی برگزاری آزمون را داشتیم و باید همان موقع آزمونها را برگزار میکردیم، اما شرایط کشور جنگی بود و مجوزهایی که باید میداشتیم امکان برگزاری آزمون را علیرغم آمادگی وزارت آموزش و پرورش فراهم نکرد.
وی با بیان اینکه اگر آزمونها برگزار نشود، دو موضوع مهم پیش میآید، افزود: موضوع اول اینکه این دانش آموزان باید فارغ التحصیل شوند، تلاش کردیم که این اتفاق به نحوی بیفتد که دانش آموزی ضرر نکند، آسیب نبیند و مشکل فارغ التحصیلی پیدا نکند. دانش آموزان پایه یازدهم که ۵۴۰ هزار نفر هستند باید بتوانند به پایه دوازدهم ارتقا پیدا کنند. دانش آموزان پایه دوازدهم نیز که ۵۷۰ هزار نفر هستند باید بتوانند دیپلمشان را بگیرند و در بحث آموزش عالی آمادگی پیدا کنند.
فرهادی با بیان اینکه موضوع دوم این است که اگر تاخیری در این زمینه داشته باشیم، در بحث شروع دانشگاهها و موضوعات دیگر اثرات جانبی خواهیم داشت افزود: تا ۱۵ شهریور ماه باید از دانش آموزان آزمون گرفته شود و مراحل و مقدمات ارتقای آنها به پایه بالاتر یا فارغ التحصیلی فراهم و تعیین تکلیف شود، همچنین خود دانش آموزان بیشترین ضرر را خواهند کرد و خانوادهها هم دچار تنش و استرس می شوند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امکان برگزاری این آزمون بر اساس بررسیهای انجام شده در سراسر کشور به جز چهار استان در جنوب وجود دارد ادامه داد: آموزش پرورش چند موضوع را در نظر گرفت، مسئله اول سلامتی دانش آموزان است که اولویت ما و خط قرمز وزارت آموزش پرورش است، در هر صورت دانش آموزان در یک فضای آرام باید بتوانند امتحان بدهند، مسئله بعدی آرامش ذهنی و امنیت است که امنیت روان و امنیت خاطر هم باید لحاظ شود لذا برای دانش آموزان در چهار استان ساحلی بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان تصمیم اقتضایی گرفته شد. در حال حاضر در پایه یازدهم در این چهار استان یک آزمون را برگزار نکردیم و در پایه دوازدهم هم دو آزمونها برگزار نشد.
وی با بیان اینکه با توجه به اعلام آمادگی استانداران به عنوان روسای شورای عالی هر استان، آزمون نهایی در سراسر کشور روند عادی خود را طی میکند گفت: در این چهار استان هم انشالله در اولین فرصت که شرایط فراهم باشد از این دانش آموزان آزمون نهایی برگزار خواهیم.
فرهادی با بیان اینکه برای آموزش و پرورش همه دانش آموزان عزیز هستند افزود: اگر شرایط تهران و جنوب عوض می شد قطعا در جنوب آزمونهای نهایی برگزار میکردیم بعداً از دانش آموزان تهرانی آزمون برگزار میکردیم، شک نداریم که این اتفاق باید میافتاد، چون تا ۱۵ شهریور باید تعیین تکلیف همه دانش آموزان انجام شود. همچنین یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز داریم که باید در آزمونهای نهایی شرکت کنند حدود ۱۰۰ هزار نفر دانش آموزان جنوبی هستند. به جهت اینکه دانش آموزان در جنوب در فضای امن و آرام امتحان دهند، به تعویق انداختیم تا دانش آموزان در یک فضای استرس و با مشکلات سر جلسه امتحان نیایند. در اولین فرصت در شرایط عادی از این تعداد امتحان گرفته میشود برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دیگر آزمون نهایی برگزار می شود تا مشکلی در بحث فارغ التحصیلی و ارتقای بالاتر یا بحث آموزش عالی و ورود به دانشگاه پیش نیاید.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه شرایط جنگی که پیش آمد، موجب تعویق برگزاری آزمونها شد، اما اکنون که شرایط برای برگزاری فراهم است، باید آزمونهای نهایی حتماً برگزار شود، گفت: ملاک پذیرش در کنکور نمره تراز است، نه نمره خام بنابراین دانشآموزانی که آزمونهای خود را با تأخیر برگزار میکنند، هیچ تفاوتی با سایر داوطلبان نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه آزمونهای روز سهشنبه در سراسر کشور به جز استان هرمزگان برگزار خواهد شد افزود: مهمترین موضوع در آزمونهای نهایی، استانداردسازی سؤالات است. معمولاً یک آزمون استاندارد به گونهای طراحی میشود که حدود ۲۰ درصد سؤالات دشوار، ۲۰ درصد آسان و ۶۰ درصد نیز در سطح متوسط باشد. این در همه آزمونهای نهایی، فارغ از سال، مقطع یا پایه تحصیلی، رعایت میشود.
فرهادی با بیان اینکه این شیوه طراحی در آزمونهای نهایی امسال، سال گذشته، سالهای آینده و همچنین سالهای گذشته نیز رعایت شده و تغییری در این استاندارد وجود ندارد به نحوه محاسبه سوابق تحصیلی پرداخت و گفت: موضوع مهم دیگر، نمره تراز است. در فرآیند سنجش، نمره خام دانشآموزان با استفاده از تکنیکهای آماری به نمره تراز تبدیل میشود و ملاک مقایسه داوطلبان همین نمره تراز است. ممکن است دانشآموزی چهار سال، دو سال یا حتی سال گذشته آزمون نهایی داده باشد و امسال سوابق تحصیلی خود را در کنکور لحاظ کند. این افراد با دانشآموزانی که امسال در آزمون نهایی شرکت میکنند، همتراز میشوند؛ بنابراین هیچ نگرانی وجود ندارد که دانشآموزان استانهای جنوبی که آزمونهای خود را با تأخیر برگزار میکنند، دچار آسیب شوند یا امتیاز ویژهای دریافت کنند. این دانشآموزان نیز با استفاده از نمره تراز با سایر داوطلبان همسطح خواهند شد و هیچ تفاوتی میان آنان وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه آزمونهای نهایی همچنان بر اساس استانداردهای مصوب طراحی میشوند و نمره تراز این تفاوتها را جبران میکند ادامه داد: از نهم اسفندماه به بعد، به دلیل شرایط ایجادشده، آموزشها به صورت غیرحضوری ادامه یافت، اما تا پیش از آن، کلاسها عمدتاً به صورت حضوری برگزار میشد. با وجود غیرحضوری شدن آموزشها، بودجهبندی آموزشی به طور کامل اجرا شد و فرصت کافی برای مطالعه نیز در اختیار دانشآموزان قرار گرفت. معاونت ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش بررسیهای میدانی انجام داده و نتایج نشان میدهد که با وجود غیرحضوری بودن کلاسها، آموزش مؤثر محقق شده است. به طور ویژه در پایههای یازدهم و دوازدهم، با برنامهریزی انجامشده و تلاش معلمان، آموزش و اجرای بودجهبندی دروس به طور کامل انجام شده و تنها شیوه آموزش از حضوری به غیرحضوری تغییر کرده است.
فرهادی با بیان اینکه زمانی که جنگ آغاز شد، شرایط آموزش غیرحضوری در سراسر کشور برقرار شد و این وضعیت محدود به استانهای جنوبی نبود ادامه داد: دانشآموزان استانهایی مانند تهران، کرج، کرمانشاه، تبریز و سایر مناطق نیز همان شرایط را تجربه کردند و این وضعیت به صورت متناسب در سراسر کشور وجود داشت.
وی با بیان اینکه اگر آزمون نهایی برگزار نشود، دانشآموزان ابتدا آزمون داخلی بدهند، ناچار خواهند بود دو بار در آزمون یک بار برای فارغالتحصیلی و بار دیگر برای آزمون نهایی شرکت کنند، گفت: این موضوع موجب افزایش استرس و فشار روانی دانشآموزان خواهد شد، در حالی که اکنون آموزشها انجام شده، فرصت مطالعه نیز فراهم بوده و تنها مرحله باقیمانده، برگزاری آزمون در شرایط امن و آرام است. به همین دلیل، تنها در استانهایی که شرایط لازم برای برگزاری آزمون وجود نداشته باشد، آزمونها به تعویق میافتد و پس از فراهم شدن شرایط، برگزار خواهد شد.
فرهادی با بیان اینکه دانشآموزان استانهای جنوبی هیچ مشکلی نسبت به سایر دانشآموزان کشور نخواهند داشت و تا زمانی که شرایطی مشابه سایر استانها از نظر امنیت و آرامش فراهم نشود، آزمونهای آنان برگزار نخواهد شد گفت: همه دانشآموزان در سراسر کشور باید آمادگی شرکت در آزمونهای نهایی را داشته باشند، زیرا تصمیمها بر اساس اقتضائات هر روز اتخاذ میشود. طی دو روز اخیر، شرایط در استانهای بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان شرایط آرامتر بوده و امکان برگزاری آزمون در این استانها فراهم شده است. آزمونهای نهایی روز سهشنبه در سراسر کشور برگزار خواهد شد و تنها در استان هرمزگان، به دلیل شرایط خاص، آزمونها به تعویق میافتد.
وی با بیان اینکه هدف این است که دانشآموزان در زمان مقرر فارغالتحصیل شوند افزود: به موقع به پایههای بالاتر راه یابند و بدون ایجاد وقفه، فرایند ورود آنان به دانشگاهها انجام شود.
فرهادی با بیان اینکه دانشآموزان طی حدود ۵۰ روز گذشته فرصت مطالعه داشتهاند و اکنون تنها باید در جلسه آزمون حاضر شوند، اما شرایط برگزاری آزمون نیز اهمیت زیادی دارد ادامه داد: در شهرهایی که شرایط لازم وجود نداشت، با هماهنگی استانداران آزمونها به تعویق افتاد. هر جا آزمون برگزار شده، حتماً در زمان برگزاری شرایط آرام و مناسب وجود داشته است، هرچند ممکن است ساعات قبل از آن شرایط متفاوت بوده باشد.
وی با بیان اینکه اگر شرایط استرسزا بر عملکرد دانشآموزان اثر گذاشته باشد، این موضوع از طریق تحلیل نمرات خام و نمرات تراز قابل شناسایی است ادامه داد: اگر در یک حوزه امتحانی تعداد قابل توجهی از دانشآموزان تحت تأثیر شرایط خاص قرار گرفته باشند، این موضوع در تحلیلهای آماری مشخص خواهد شد و قابل بررسی است. دانشآموزان و خانوادهها نگران نباشند، زیرا آموزش و پرورش صلاح و منفعت دانشآموزان را در اولویت قرار داده و تلاش میکند آنان بدون آسیب و از دست دادن فرصت تحصیلی، سال تحصیلی خود را با موفقیت به پایان برسانند.
فرهادی با بیان اینکه اگر در استانهای جنوبی واقعاً امکان برگزاری آزمون نهایی فراهم نشود، برای اینکه دانشآموزان بتوانند فارغالتحصیل شوند، آزمون داخلی برگزار خواهد شد و سپس در فرصت مناسب آزمون نهایی برای آنان برگزار میشود گفت: ایراد این شیوه آن است که دانشآموزان باید دو بار در آزمون شرکت کنند و هدف آموزش و پرورش این است که تا حد امکان فشار و استرس مضاعف به آنان تحمیل نشود. آخرین آزمون پایه یازدهم چهارم مردادماه و آخرین آزمون پایه دوازدهم دوازدهم مردادماه برگزار میشود. اگر پس از پایان این برنامه، در منطقهای هنوز امکان برگزاری آزمون نهایی وجود نداشته باشد، قطعاً برای فارغالتحصیلی دانشآموزان آزمون داخلی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه قانونگذار تأثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور را تعیین کرده است گفت: پیشبینی آموزش و پرورش این است که آزمونهای نهایی برگزار شود، اما اگر شرایط خاصی پیش بیاید، متناسب با همان شرایط تصمیمگیری خواهد شد. هدف این است که تا ۱۵ شهریور وضعیت همه دانشآموزان مشخص شود و اگر امکان برگزاری آزمون نهایی فراهم نباشد، درباره آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
فرهادی با بیان اینکه ممکن است در یک استان، شرایط همه مناطق یکسان نباشد ادامه داد: مثلا در سیستان و بلوچستان ممکن است برخی مناطق هیچ مشکلی نداشته باشند، اما مناطقی مانند چابهار یا کنارک شرایط متفاوتی داشته باشند. به همین دلیل، آموزش و پرورش این امکان را دارد که حتی در سطح حوزههای امتحانی نیز درباره برگزاری یا تعویق آزمون تصمیمگیری کند. وزارت آموزش و پرورش از فروردینماه برای چنین شرایطی برنامهریزی کرده بود. با پیگیریهای وزیر آموزش و پرورش مقرر شد در صورت بروز شرایط خاص، وزارت آموزش و پرورش بتواند تصمیمات اقتضایی برای برگزاری آزمونها اتخاذ کند.
وی با بیان اینکه بر همین اساس وزارتخانه اختیار قانونی لازم برای تصمیمگیری در شرایط ویژه را در اختیار دارد ادامه داد: دانشآموزانی که آزمونهایشان به تعویق میافتد، نه امتیاز ویژهای دریافت میکنند و نه متضرر میشوند، زیرا ملاک نهایی نمره تراز است که همترازی میان همه داوطلبان را ایجاد میکند. تاکنون هیچ مصوبهای درباره سهمیه مناطق جنگی به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ نشده است اگر قرار باشد سهمیهای برای این مناطق در نظر گرفته شود، نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
فرهادی با بیان اینکه با توجه به اینکه شرایط جنگی محدود به یک منطقه نبوده و استانهایی مانند تهران، کرمانشاه، تبریز، همدان و سایر نقاط کشور نیز درگیر این شرایط بودهاند، تاکنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است، از دانشآموزان خواست بدون نگرانی در آزمونهای نهایی حاضر شوند و گفت: با توجه به گزارش استانداران و شرایط آرام حاکم بر استانهای بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، آزمونهای نهایی روز سهشنبه در سراسر کشور به جز استان هرمزگان برگزار خواهد شد و درباره آزمونهای روزهای بعد نیز متناسب با شرایط تصمیمگیری میشود. تأکید وزارت آموزش و پرورش و همه مدیران، بهویژه وزیر آموزش و پرورش، بر این است که سال تحصیلی از اول مهر با نشاط، قدرت و بهصورت حضوری آغاز شود.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برای آغاز سال تحصیلی جدید، هیچ کلاس درسی بدون معلم و هیچ معلمی بدون کلاس و سازماندهی نخواهد بود اظهار کرد: برنامهریزیهای لازم انجام شده و با همه استانها تفاهمنامههای مربوط به تأمین نیروی انسانی و امکانات به امضا رسیده است و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد.
منبع: ایسنا