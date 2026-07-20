در حالی که ترامپ برای تماشای فینال جام جهانی به ورزشگاه محل برگزاری آن رفته بود، نمایش تصویر او روی نمایشگر با هو شدن برخی تماشاگران همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از ساعتی قبل برای تماشای فینال جام جهانی در ورزشگاه نیویورک–نیوجرسی حضور یافت.

گفته شده او با بالگرد ریاست‌جمهوری «مارین وان» به ورزشگاه رسید و واکنش خاصی از سوی تماشاگران هنگام عبور بالگرد دیده نشد.

در ادامه، رئیس‌جمهور آمریکا در بخش شیشه‌ای ضلع غربی ورزشگاه نشست. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، فیلیپه ششم، پادشاه اسپانیا، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا و کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک در نزدیکی او مستقر بودند.

پیش از شروع بازی، تصویر ترامپ برای مدت کوتاهی روی نمایشگر‌های ورزشگاه نمایش داده شد. فیلم‌های منتشر شده نشان می‌دهد که بخشی از تماشاگران او را هو کردند.

این نخستین حضور ترامپ در یکی از مسابقات جام جهانی امسال است. قرار است او جام قهرمانی را به برنده بازی اسپانیا و آرژانتین اهدا کند.

ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در چند رویداد ورزشی حضور داشته است. او امسال در چند رویداد گلف، فینال فوتبال دانشگاهی آمریکا و بازی سوم فینال ان‌بی‌ای حضور یافت که در آن مسابقه با واکنش منفی شدید و هو شدن از سوی هواداران تیم «نیویورک نیکس» مواجه شد.

منبع: گاردین