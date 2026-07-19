باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس در عملیات‌هایی اقدام به کشف محموله‌های قاچاق و دستگیری اراذل و اوباش مسلح در استان کرد.

توقیف موتور‌های قاچاق در زرقان

فرمانده انتظامی زرقان از توقیف ۲ دستگاه موتور سنگین قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ احسان میرزایی فرمانده انتظامی زرقان اظهار کرد: ماموران انتظامی زرقان در جهت برخورد با قاچاق کالا و ارز و همچین برخورد با موتورسیکلت‌های دارای آلودگی صوتی در ساعات پایانی شب، هنگام گشت‌زنی موفق به توقیف ۲ دستگاه موتورسنگین شدند.

او با بیان اینکه در بررسی اولیه مشخص شد، که موتورسیکلت‌ها قاچاق و بدون مجوز قانونی است، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش موتور‌های مکشوفه ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است و راکبان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

توقیف کپسول‌های گاز کولر بدون مجوز

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف وانت نیسان حامل کپسول‌های گاز کولر به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: ماموران پلیس فیروزآباد در جهت مقابله با جرائم اقتصادی و پیشگیری از ورود کالا‌های غیرقانونی، هنگام گشت‌زنی در محور مواصلاتی عسلویه - فیروزآباد به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو، ۱۲۰ عدد کپسول گاز کولر که به صورت جداگانه در گونی پلاستیکی بسته بندی شده بود، کشف و در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش این محموله ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تاکید کرد: پلیس با برخورد قاطع با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه امنیت اقتصادی، از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری خواهد کرد.

کشف دارو‌های غیرمجاز در نی ریز

فرمانده انتظامی نی ریز از کشف انواع دارو‌های غیرمجاز به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک دستگاه وانت پراید خبر داد.

سرهنگ عظیم اله کرمی فرمانده انتظامی نی ریز اظهار کرد: در جهت طرح برخورد با قاچاقچیان، ماموران ایستگاه قطرویه به یک دستگاه وانت پراید مشکوک شدند و جهت بررسی موضوع آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از خودرو توقیفی ۶۴۰ هزار عدد قرص استامینوفن و کپسول مفنامیک و گاباپنتین کشف شد.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، تصریح کرد: ارزش دارو‌های کشف شده برابر نظر کارشناسان ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ کرمی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری خوب مردم با پلیس، گفت: دارو‌های خارج از شبکه عرضه، عاملی مهم و مخاطره آمیز برای بهداشت و سلامت جوامع بشری است و مقابله با این پدیده شوم نیازمند همکاری و تعامل همه آحاد جامعه با پلیس است.

توقیف خودرو حامل بار قاچاق در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از توقیف سواری حامل قطعات برقی و کالای خانگی قاچاق خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز، اظهار کرد: در جهت طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالا، مأموران یگان امداد هنگام گشت زنی در یکی از خیابان‌های شهرستان شیراز، به یک سواری مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از خودرو مذکور ۱۷۸ دستگاه اینورتر برقی، ریش تراش، سشوار برقی و ۶۰ دستگاه تلفن رومیزی قاچاق و بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل پلیس امنیت اقتصادی استان شد.

تحویل موتورسیکلت شهروند یزدی در فسا

فرمانده انتظامی فسا از کشف موتورسیکلت مسروقه با سابقه سرقت از شهرستان یزد خبر داد.

سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی فسا بیان کرد: ماموران کلانتری ۱۲ معلم هنگام گشت زنی در سطح شهر به یک دستگاه موتورسیکلت بدون پلاک که کنار خیابان پارک بود، مشکوک شدند.

او به بررسی ارکان فنی موتورسیکلت اشاره کرد و گفت: با استعلام از سامانه پلیس مشخص شد موتورسیکلت مسروقه است و سابقه سرقت از شهرستان یزد را دارد.

این مقام انتظامی به پیگیری پلیس برای دستگیری عامل یا عوامل سرقت اشاره و تصریح کرد: پس از سیر مراحل قانونی، موتورسیکلت به مالباخته تحویل شد.

کشف تریاک از محل تردد موتورسیکلت قاچاقچی

فرمانده انتظامی داراب گفت: با عکس العمل به موقع ماموران پلیس، از انتقال ۲۷ کیلو و ۷۵۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک جلوگیری شد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب اظهار کرد: پیرو دریافت گزارشی از شهروندان مبنی بر قصد جابجایی مقداری موادمخدر در مسیر‌های کوهستانی ورودی شهرستان توسط قاچاقچیان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ برق سریعا به محل اعلامی اعزام شده و یک دستگاه موتورسیکلت را هنگام تردد مشاهده کردند که فرد به محض دیدن خودروی پلیس اقدام به فرار کرده و در نهایت مجبور به رها کردن موتورسیکلت شده و با استفاده از تاریکی هوا متواری می‌شود.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه در بررسی به عمل آمده از مسیر تردد این موتورسیکلت تعدادی بسته حاوی ۲۷ کیلو و ۷۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد، تصریح کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شد و تلاش در جهت شناسائی و دستگیری این سوداگر مرگ ادامه دارد.

قدرت نمایی با سلاح سرد در فسا؛ ۲ یاغی دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از دستگیری ۲ یاغی خبر داد که در یکی از بوستان‌های شهر با سلاح سرد، قدرت نمایی می‌کردند.

سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: در پی گزارش به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قدرت نمایی تعدادی اراذل و اوباش با سلاح سرد و ایجاد مزاحمت برای شهروندان حاضر در یکی از بوستان‌های شهر، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۲ به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه ماموران موفق شدند در این خصوص ۲ نفر اراذل و اوباش که یکی از آن‌ها هنگام دستگیری با سلاح سرد قصد قدرت نمایی در مقابل ماموران داشت را دستگیر کنند، گفت: ۲ قبضه سلاح سرد از متهمان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فسا ادامه داد: امنیت اجتماع، خط قرمز پلیس است و نیروی انتظامی شهرستان با هرگونه مظاهر ناامنی با جدیت مقابله خواهد کرد.

کشف ۲ هزار کیلوگرم چوب بدون مجوز

فرمانده انتظامی خفر از توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل ۲ هزار کیلوگرم چوب بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی خفر بیان کرد: در جهت اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق منابع ملی، مأموران انتظامی خفر هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۲ هزار کیلوگرم چوب جنگلی که بدون هرگونه مجوز قانونی حمل بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خفر با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۴ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص راننده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف احشام بدون مجوز در اوز

فرمانده انتظامی شهرستان اوز از کشف ۳۴ راس گوسفند بدون مجوز در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین محمدی فرمانده انتظامی شهرستان اوز اظهار کرد: ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ماموران موفق شدند ۳۴ راس احشام بدون مجوز را کشف کنند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده نیز به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس فارس