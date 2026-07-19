باشگاه خبرنگاران جوان - محور قدیم بندرعباس–کهورستان–لار در محدوده روستای نیمه‌کار که به دلیل تخریب و ریزش سازه پل در حمله آمریکا مسدود شده بود، عصر امروز شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۲۰ بازگشایی شد.

بر اساس اعلام اداره راهداری شهرستان بندرعباس، عملیات بازگشایی این مسیر با تلاش عوامل راهداری انجام شد و هم‌اکنون تردد وسایل نقلیه در این محور به صورت دوطرفه برقرار است.

مسئولان از رانندگان خواسته‌اند با توجه به شرایط مسیر، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، با احتیاط در این محور تردد کنند.