سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید که از آژانس انتظار دارد که اقدامات فوری برای جلوگیری از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى -  ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز یکشنبه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) خواست تا پس از گزارش‌های مربوط به حمله آمریکا به تأسیسات نیروگاه هسته‌ای دارخوین ایران، "گام‌های فوری و مشخصی" بردارد.

زاخارووا تاکید کرد که حملات به تأسیسات هسته‌ای "سزاوار شدیدترین محکومیت" است و قوانین بین‌المللی، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و اصول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نقض می‌کند. او از آژانس خواست تا "ارزیابی بی‌طرفانه‌ای، از جمله آسیب مستقیم به فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس، که بار دیگر به آشکارترین و غیرقابل توجیه‌ترین شکل تضعیف شده‌اند، ارائه دهد. "

زاخارووا ابراز امیدواری کرد که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این حادثه را مستند کرده و ارزیابی عینی از آن ارائه دهد. زاخارووا همچنین گفت که تلاش‌ها برای معرفی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به عنوان یک تهدید، برای توجیه اقدامات قهری جدید واشنگتن علیه تهران استفاده می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد: «حق مشروع کشورهای غیرهسته‌ای از جمله ایران برای توسعه و استفاده از انرژی اتمی برای اهداف صلح‌آمیز نباید مورد تردید یا در معرض حملات خارجی قرار گیرد.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این اعلام کرده بود که با تهران تماس گرفته و در حال بررسی این گزارش است.

منبع: ایزوستیا

برچسب ها: تاسیسات هسته ای ، ماریا زاخارووا
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