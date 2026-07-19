تاخیر یا لغو پرواز میتواند برنامه تحویل هتل، ترانسفر فرودگاهی و قرارهای کاری را تغییر دهد. با این حال، بسیاری از مسافران تنها پس از رسیدن به فرودگاه از تغییر برنامه باخبر میشوند؛ در حالی که بررسی وضعیت پرواز از چند مسیر مختلف، احتمال غافلگیری را کاهش میدهد. پیامک شرکت هواپیمایی، تماس اطلاعرسانی، وضعیت آنلاین پرواز و اطلاعات فرودگاه از مهمترین راههای پیگیری هستند.
هنگام رزرو بلیط هواپیما باید شماره تماس و ایمیل در دسترس ثبت شود تا اطلاعیهها به مسافر اصلی برسند. بهتر است از چند ساعت پیش از حرکت نیز شماره پرواز را بررسی کنید، زیرا ساعت درجشده روی بلیط ممکن است پس از صدور تغییر کند.
شرکتهای هواپیمایی و فروشندگان بلیط معمولا تغییر ساعت، تاخیر طولانی یا لغو پرواز را از طریق پیامک اطلاع میدهند. شماره تلفنی که هنگام خرید ثبت میکنید، باید روشن و در دسترس باشد. اگر بلیط را برای شخص دیگری میخرید، شماره همان مسافر یا فردی را وارد کنید که مسئول پیگیری سفر است.
گاهی تغییر برنامه در فاصله کوتاهی تا پرواز اعلام میشود و ممکن است پیامک با تاخیر به دست مسافر برسد. به همین دلیل، دریافتنکردن پیام به معنای انجام قطعی پرواز در ساعت اولیه نیست. پوشه پیامهای مسدودشده، تماسهای ازدسترفته و اعلانهای اپلیکیشن را نیز بررسی کنید تا اطلاعرسانیهای مهم نادیده نمانند.
شماره پرواز، تاریخ و مسیر را در بخش وضعیت پرواز شرکت هواپیمایی بررسی کنید. این اطلاعات معمولا نشان میدهند که پرواز طبق برنامه است، تاخیر دارد، انجام شده یا لغو شده است. برای پروازهای اتصالدار، هر بخش از مسیر را جداگانه کنترل کنید؛ زیرا تغییر پرواز نخست میتواند ادامه برنامه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
اگر وضعیت نمایشدادهشده نامشخص بود، با مرکز پاسخگویی ایرلاین تماس بگیرید. آیا اتکا به یک پیام قدیمی برای تصمیمگیری درباره حرکت به فرودگاه کافی است؟ خیر، وضعیت عملیاتی ممکن است دوباره تغییر کند. نزدیک زمان حرکت، اطلاعات تازهتر اهمیت بیشتری دارند و بهتر است پیش از ترک خانه یک بار دیگر تایید شوند.
تابلوی پروازهای خروجی فرودگاه مبدا یکی از منابع اصلی برای بررسی وضعیت حرکت است. شماره پرواز را با اطلاعات روی بلیط تطبیق دهید؛ زیرا ممکن است چند پرواز در ساعت نزدیک به یک مقصد انجام شوند. عبارتهایی مانند تاخیر، لغو، پذیرش مسافر یا انتقال به گیت، هرکدام وضعیت متفاوتی را نشان میدهند.
امکان تماس با اطلاعات پرواز فرودگاه نیز وجود دارد. هنگام تماس، شماره پرواز، نام ایرلاین و تاریخ حرکت را آماده داشته باشید تا پاسخ دقیقتری دریافت کنید. برای پرواز برگشت، وضعیت را از فرودگاه همان شهر پیگیری کنید. اطلاعات فرودگاه مقصد بیشتر برای زمان ورود مفید است و مرجع اصلی حرکت، فرودگاه مبدا خواهد بود.
برای پروازهای داخلی، بهتر است وضعیت را از شب قبل و دوباره چند ساعت پیش از حرکت بررسی کنید. در پروازهای خارجی، تغییرات احتمالی را از یک روز قبل دنبال کنید؛ بهویژه اگر مسیر اتصالدار، شرایط آبوهوایی نامساعد یا محدودیت عملیاتی وجود دارد. شماره پرواز معیار دقیقتری از جستوجوی صرف مبدا و مقصد است.
حتی اگر تاخیر اعلام شده باشد، بدون تایید رسمی دیرتر به فرودگاه نروید. زمان جدید ممکن است دوباره تغییر کند یا پذیرش مسافر بر اساس برنامه اولیه انجام شود. توصیه شرکت هواپیمایی درباره ساعت حضور را رعایت کنید و مدارک را آماده نگه دارید. تاخیر در حرکت هواپیما لزوما به معنای تمدید زمان تحویل بار و دریافت کارت پرواز نیست.
در تاخیر، پرواز همچنان در برنامه قرار دارد اما ساعت انجام آن جابهجا شده است. میزان تاخیر ممکن است چند بار تغییر کند و زمان اعلامشده نیز تقریبی باشد. مسافر باید وضعیت پذیرش، گیت و اطلاعیههای بعدی را دنبال کند. ترک فرودگاه بدون هماهنگی میتواند باعث ازدسترفتن پرواز در صورت اعلام حرکت شود.
در لغو، پرواز انجام نمیشود و باید شرایط جایگزینی یا استرداد بررسی شود. شرکت هواپیمایی ممکن است سرویس دیگری پیشنهاد دهد یا مسافر را برای پیگیری هزینه راهنمایی کند. علت لغو و نوع بلیط بر روند رسیدگی اثر میگذارند. رسیدها، پیامها و تاییدیه لغو را نگه دارید تا هنگام درخواست بازپرداخت یا پیگیری خدمات جایگزین ارائه شوند.
پس از اطلاع از لغو یا تاخیر طولانی، ابتدا تایید رسمی دریافت کنید و سپس با ایرلاین یا محل خرید تماس بگیرید. اگر پرواز اتصالدار، رزرو هتل یا ترانسفر دارید، وضعیت خدمات بعدی را نیز اطلاع دهید. تغییر خودسرانه بلیط یا خرید پرواز جایگزین پیش از مشخصشدن شرایط ممکن است هزینه بیشتری ایجاد کند.
قوانین استرداد با توجه به علت تغییر، شرکت هواپیمایی و نوع پرواز متفاوت است. قیمت بلیط هواپیما نیز معیار تعیین حقوق مسافر نیست و حتی نرخهای اقتصادی باید طبق مقررات همان پرواز رسیدگی شوند. برای دریافت وجه، اطلاعات پرداخت، شماره سفارش و مشخصات مسافر را آماده کنید. بازگشت مبلغ ممکن است پس از تایید ایرلاین و طیشدن فرایند مالی انجام شود.
در فلای تودی میتوانید پس از خرید بلیط هواپیما، اطلاعات رزرو خود را در دسترس داشته باشید و تغییرات اعلامشده را پیگیری کنید. ثبت شماره تماس صحیح اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اطلاعرسانی تاخیر یا کنسلی از همین طریق انجام میشود. فلای تودی همچنین با تماس صوتی مبتنی بر هوش مصنوعی، تغییرات مهم پرواز را به کاربران اطلاع میدهد.
پشتیبانی ۲۴ ساعته فلای تودی نیز برای پیگیری وضعیت رزرو و راهنمایی درباره مراحل بعدی در دسترس مسافران است. با این حال، بهتر است نزدیک زمان حرکت، وضعیت را از ایرلاین و فرودگاه مبدا نیز بررسی کنید. ترکیب پیامک، تماس هوشمند و استعلام مستقیم، مطمئنترین روش برای اطلاع از تغییرات و جلوگیری از اختلال بیشتر در برنامه سفر است.