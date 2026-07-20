رژیم صهیونیستی با صرف بیش از ۴۵ میلیون دلار و نفوذ در سرویس‌های هوش مصنوعی، تلاش می‌کند تصویر خود را پس از نسل‌کشی در غزه بهبود بخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس گزارشی که روزنامه وال‌استریت ژورنال منتشر کرده، پس از آنکه نسل‌کشی غزه سبب شد افکار عمومی در آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی منفی شود، این رژیم یک کارزار چند میلیون دلاری را برای تاثیرگذاری بر افکار مردم آمریکا آغاز کرده است.

این روزنامه گزارش داد که رژیم صهیونیستی قراردادی به ارزش بیش از ۴۵ میلیون دلار با «برد پارسکیل» از متحدان قدیمی دونالد ترامپ امضا کرده است.

این قرارداد با پیش بردن برنامه‌ای تلاش می‌کند ضمن بهره‌گیری از ابزار‌هایی مثل هوش مصنوعی، فعالیت‌های دیجیتال و کمپین‌های رسانه‌ای تصویر رژیم اشغالگر را در نظر مردم آمریکا بهبود بخشد.

طبق این گزارش، یکی از بخش‌های این طرح شامل ارسال میلیون‌ها پیامک تولیدشده با هوش مصنوعی به شهروندان آمریکایی است. در این پیام‌ها از مخاطبان خواسته می‌شود درباره رژیم صهیونیستی، ایران و امنیت منطقه گفت‌و‌گو کنند.

این کارزار همچنین شامل همکاری با رسانه‌های محافظه‌کار، به‌کارگیری اینفلوئنسر‌ها و تولید محتوای آنلاین با هوش مصنوعی است؛ محتوایی که با هدف بهبود تصویر رژیم و تأثیرگذاری بر پاسخ‌های تولیدشده توسط چت‌بات‌های هوش مصنوعی طراحی شده است.

وال‌استریت ژورنال همچنین گزارش داد که رژیم صهیونیستی دست‌کم با شش شرکت برای پیشبرد این فعالیت‌ها در آمریکا قرارداد بسته و ده‌ها نفر نیز به نمایندگی از آن به عنوان عوامل خارجی ثبت شده‌اند.

گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی سال گذشته اعلام کرد که در بودجه سال ۲۰۲۶ بیش از ۷۰۰ میلیون دلار برای «شکل‌دهی به افکار عمومی» اختصاص داده است.

این اقدام در حالی انجام می‌شود که حمایت افکار عمومی آمریکا از رژیم صهیونیستی کاهش یافته است. بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی «پیو» که در ماه مارس منتشر شد، حدود ۶۰ درصد از بزرگسالان آمریکایی دیدگاه نامطلوبی نسبت به این رژیم دارند؛ موضوعی که عمدتاً به دلیل دو سال نسل‌کشی مداوم مردم غزه ایجاد شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: هوش مصنوعی ، کارزار اینترنتی ، رژیم صهیونیستی
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