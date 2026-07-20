باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - امیرحسین نوید مقدم، بنیانگذار یک پلتفرم ارزیابی و توسعه استارتاپ‌ها، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به یکی از چالش‌های اساسی زیست‌بوم نوآوری، اظهار کرد: نرخ موفقیت استارتاپ‌ها در جهان و ایران همچنان پایین و کمتر از ۱۰ درصد است. بررسی‌های ما نشان داد که یکی از مهم‌ترین دلایل این مسئله، نبود یک روش جامع برای سنجش عملکرد استارتاپ‌ها از مرحله شکل‌گیری ایده تا دستیابی به تناسب محصول با بازار است.

وی افزود: بر همین اساس، مجموعه‌ای از شاخص‌های ارزیابی طراحی کرده‌ایم که به بنیانگذاران کمک می‌کند نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کرده و مسیر رشد را سریع‌تر و هدفمندتر طی کنند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند با استفاده از این شاخص‌ها، تصمیم‌های دقیق‌تری برای انتخاب یا مدیریت سبد سرمایه‌گذاری خود اتخاذ کنند.

نوید مقدم با بیان اینکه این سامانه به‌صورت برخط فعالیت می‌کند، گفت: در مرحله اعتبارسنجی بازار، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کاربر از سامانه استفاده کرده‌اند و اکنون محصول در آستانه عرضه رسمی قرار دارد.

وی درباره حوزه‌های تحت پوشش این پلتفرم اظهار کرد: در حال حاضر استارتاپ‌های فعال در حوزه‌های فناوری مالی، سلامت، ساختمان و هوش مصنوعی از خدمات سامانه استفاده می‌کنند و امکان توسعه آن برای سایر حوزه‌های فناوری نیز پیش‌بینی شده است.

بنیانگذار این پلتفرم درباره چشم‌انداز پروژه گفت: هدف ما این است که کیفیت و تعداد استارتاپ‌های موفق در اکوسیستم نوآوری کشور افزایش یابد و تیم‌های نوآور، به‌ویژه تیم‌های دانشگاهی، بتوانند مسیر تبدیل ایده به کسب‌وکار و رسیدن به مقیاس‌پذیری را در مدت زمان کوتاه‌تری طی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت افزود: اگر بتوانیم فرآیند تجاری‌سازی ایده‌های دانشگاهی را تسهیل کنیم، زمینه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز فراهم خواهد شد.

نوید مقدم یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه این محصول را شرایط کلان اقتصادی، ناپایداری اینترنت و نگاه سنتی بخشی از اکوسیستم نسبت به نوآوری عنوان کرد و گفت: با وجود این چالش‌ها، روند رو به رشد توجه به فناوری و نوآوری، فرصت مناسبی برای توسعه چنین راهکار‌هایی ایجاد کرده است.

وی همچنین با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در توسعه این محصول اظهار کرد: هوش مصنوعی، فناوری محوری این سامانه است و در کنار دانش کارآفرینی و تجربه عملی تیم توسعه، نقش مهمی در طراحی، تحلیل و توسعه بخش‌های مختلف پلتفرم ایفا کرده است.

بنیانگذار این پلتفرم در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت نهاد‌های فعال در زیست‌بوم نوآوری گفت: دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و سایر نهاد‌های مرتبط می‌توانند با حمایت از چنین زیرساخت‌هایی، به ارتقای کیفیت استارتاپ‌ها، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور کمک کنند.