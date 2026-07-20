اسپانیا با برتری یک بر صفر مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، پس از ۱۶ سال بار دیگر بر قله فوتبال جهان ایستاد و جام را بالای سر برد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان دو قدرت بزرگ فوتبال جهان، آرژانتین و اسپانیا، در شرایطی برگزار شد که تقابل تجربه آلبی‌سلسته با نسل جوان و باانگیزه لاروخا، یکی از جذاب‌ترین فینال‌های سال‌های اخیر را رقم زد.

اسپانیا در نیمه نخست مالکیت بیشتری روی توپ داشت و با پاس‌های کوتاه، دریبل‌های تماشایی و خلق چند موقعیت خطرناک، چهره برتر میدان بود؛ هرچند آرژانتین با دفاعی منسجم اجازه باز شدن دروازه‌اش را نداد. در دقیقه ۴۴ نیز لیساندرو مارتینز به دلیل مصدومیت از زمین خارج شد و نیکولاس اوتامندی به‌صورت اجباری جای او را گرفت تا نیمه نخست بدون گل به پایان برسد.

در آغاز نیمه دوم، آرژانتین نمایش بهتری ارائه داد، اما هرچه از زمان مسابقه گذشت، اسپانیا دوباره نبض بازی را در اختیار گرفت و با حملات پیاپی، بار‌ها دروازه آلبی‌سلسته را تهدید کرد. واکنش‌های دروازه‌بان آرژانتین مانع از گلزنی اسپانیایی‌ها شد و بازی در پایان ۹۰ دقیقه همچنان بدون گل باقی ماند.

در واپسین لحظات وقت قانونی، شرایط برای آرژانتین دشوارتر شد؛ انزو فرناندز در دقیقه ۹۳ با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد تا قهرمان جهان، وقت‌های اضافه را ۱۰ نفره دنبال کند.

سرانجام در دقیقه ۱۰۶، تعویض طلایی اسپانیا جواب داد و فران تورس با ضربه‌ای دقیق قفل دروازه آرژانتین را شکست تا لاروخا یک قدم تا قهرمانی فاصله داشته باشد. دقایقی بعد همین بازیکن بار دیگر موفق به گلزنی شد، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

آرژانتین در دقایق پایانی برای فرار از شکست تلاش زیادی انجام داد، اما دفاع منظم اسپانیا اجازه خلق موقعیت جدی را نداد و سوت پایان، جشن قهرمانی لاروخا را آغاز کرد.

اسپانیا با پیروزی یک بر صفر برابر آرژانتین، پس از ۱۶ سال بار دیگر قهرمان جام جهانی شد و عنوان پادشاه جدید فوتبال جهان را از آن خود کرد. نسل جوان لاروخا با نمایشی درخشان، جام را به مادرید برد و پرونده جام جهانی ۲۰۲۶ را با یک قهرمانی تاریخی بست. 

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رودری جام را بالای سر برد
برچسب ها: آرژانتین ، اسپانیا
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