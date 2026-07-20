اسپانیا با برتری یک بر صفر مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، پس از ۱۶ سال بار دیگر بر قله فوتبال جهان ایستاد و جام را بالای سر برد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان دو قدرت بزرگ فوتبال جهان، آرژانتین و اسپانیا، در شرایطی برگزار شد که تقابل تجربه آلبی‌سلسته با نسل جوان و باانگیزه لاروخا، یکی از جذاب‌ترین فینال‌های سال‌های اخیر را رقم زد.

اسپانیا در نیمه نخست مالکیت بیشتری روی توپ داشت و با پاس‌های کوتاه، دریبل‌های تماشایی و خلق چند موقعیت خطرناک، چهره برتر میدان بود؛ هرچند آرژانتین با دفاعی منسجم اجازه باز شدن دروازه‌اش را نداد. در دقیقه ۴۴ نیز لیساندرو مارتینز به دلیل مصدومیت از زمین خارج شد و نیکولاس اوتامندی به‌صورت اجباری جای او را گرفت تا نیمه نخست بدون گل به پایان برسد.

در آغاز نیمه دوم، آرژانتین نمایش بهتری ارائه داد، اما هرچه از زمان مسابقه گذشت، اسپانیا دوباره نبض بازی را در اختیار گرفت و با حملات پیاپی، بار‌ها دروازه آلبی‌سلسته را تهدید کرد. واکنش‌های دروازه‌بان آرژانتین مانع از گلزنی اسپانیایی‌ها شد و بازی در پایان ۹۰ دقیقه همچنان بدون گل باقی ماند.

در واپسین لحظات وقت قانونی، شرایط برای آرژانتین دشوارتر شد؛ انزو فرناندز در دقیقه ۹۳ با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد تا قهرمان جهان، وقت‌های اضافه را ۱۰ نفره دنبال کند.

سرانجام در دقیقه ۱۰۶، تعویض طلایی اسپانیا جواب داد و فران تورس با ضربه‌ای دقیق قفل دروازه آرژانتین را شکست تا لاروخا یک قدم تا قهرمانی فاصله داشته باشد. دقایقی بعد همین بازیکن بار دیگر موفق به گلزنی شد، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

آرژانتین در دقایق پایانی برای فرار از شکست تلاش زیادی انجام داد، اما دفاع منظم اسپانیا اجازه خلق موقعیت جدی را نداد و سوت پایان، جشن قهرمانی لاروخا را آغاز کرد.

اسپانیا با پیروزی یک بر صفر برابر آرژانتین، پس از ۱۶ سال بار دیگر قهرمان جام جهانی شد و عنوان پادشاه جدید فوتبال جهان را از آن خود کرد. نسل جوان لاروخا با نمایشی درخشان، جام را به مادرید برد و پرونده جام جهانی ۲۰۲۶ را با یک قهرمانی تاریخی بست. 

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رودری جام را بالای سر برد
برچسب ها: آرژانتین ، اسپانیا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
نگید اسپانیا بگویید تیم جهان اسلام واقعی و آرژانتین هم بگویید تیم صهیونیسم
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
یامال و اسپانیا هم جام جهانی رو بردن هم جام شرافت و غیرت رو، مسی و آرژانتین هم همه چیز رو باختن
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
دست خدا باعث شد حق به حق دار برسد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرویز
۱۴:۲۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
همین که آرژانتینی های طرفدار اسراییل باختن کافی ه
مسی خودش رو خراب کرد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
باید فورا صدها هزار زمین فوتبال ولو اسفالت تو شهرها ایجاد کنیم و همه فدراسیونها جز فوتبال تعطیل بشه تا فورا فوتبالمون پیشرفت کنه و از این بدبختی نجات پیدا کنیم
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
دلمان خنک شد
مسی برو به جهنم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
با قسمت دلمان خنک شد موافقم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
امیدوارم همه کشورهای مدافع حق در همه زمینه ها پیروز شوند. پیروزی اسپانیا را تبریک می گویم. ان شاء الله پیروزی قاطع ایران و شکست مفتضاحانه آمریکا را هم به زودی جشن بگیریم. مرگ بر ترامپ و مرگ بر دولت کثیف ترامپ و سیاست نجس آمریکا
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
مسی کثیف ،خودت را خراب کردی با حمایت از تروریستها
تبریک به اسپانیا
۰
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
اسپانیایی زبانها فدایی جان و مال و ناموس فوتبالن و نعوذ بالله فوتبال خداشونه و هیچ کشوری یارای مقابله با اونها رو نداره
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
طرز دست دادن اعضای تیم اسپانیا با ترامپ چیزی نبود به جزتحقیر وذلت وخواری ترامپ
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
مسی با طرفداری از رژیم کودک کش صهیونیستی عزت وشرف ورزشکاری را زیر پایش لگد کوب کرد
بزودی ذلت وخاری نصیبش میشود این قانون عدالت است
۱
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
مسی فوتبالش را برای همیشه حرام کرد چون در خدمت رژیم صهیونیستی آدم کش بود.
۳
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
عکس دونفره و همراه با لبخند آنچنانی با ترامپ جنایتکار در دفتر کاخ سفید آبرویی برای مسی نگذاشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
آرژانتینی های خرافاتی صهیونیست،باختن حقتون بود
۱
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
از جام‌جهانی یاد بگیریم که دقیق فوتبال بازی کنیم. دقیق پاس بدهیم خطا نکنیم اخراج نشویم و ....مثل آرژانتین و ....
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
خدا رو شکر آرژانتینی های بی شرف و حقه باز علم کننده دست خدا برنده نشدن تیم فوتبال آرژانتین کلا باید ممنوع الورود بشه
۱
۱۹
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۱۲
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