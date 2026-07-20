باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سید محمدحسین سجادی‌نیری رئیس هیئت‌مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق از تصویب مشوقی جدید برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کارگروه اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها به عنوان اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاران پذیرفته می‌شود.

وی همچنین اصلاح رویکرد‌های معاونت علمی در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی (CVC) را لازمه افزایش سرمایه‌گذاری در اکوسیستم فناوری کشور دانست.

سجادی‌نیری با اشاره به فعالیت انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه تأمین مالی شرکت‌های فناور اظهار کرد: این انجمن با حدود ۱۶۰ عضو، در زمینه تأمین مالی اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور فعالیت می‌کند و رئیس انجمن نیز عضو کارگروه اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین تصمیمات این کارگروه، اختصاص اعتبار مالیاتی به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیانی است که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند. بر این اساس، هر سرمایه‌گذاری که منابع مالی خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد، می‌تواند از مزایای اعتبار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان بهره‌مند شود.

رئیس هیئت‌مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق با بیان اینکه این مصوبه به‌تازگی ابلاغ شده است، گفت: هنوز آمار دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در دست نیست، زیرا تنها حدود یک ماه از اجرای این سیاست گذشته و ارزیابی آثار آن پس از ثبت اطلاعات در اظهارنامه‌های مالیاتی پایان سال امکان‌پذیر خواهد بود.

سجادی‌نیری در ادامه، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی (Corporate Venture Capital یا CVC) را از دیگر اولویت‌های انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر برشمرد و اظهار داشت: اگرچه تعداد این صندوق‌ها در کشور در حال افزایش است، اما چالش اصلی به میزان سرمایه‌گذاری واقعی آنها بازمی‌گردد.

وی توضیح داد: بسیاری از CVC‌ها منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارند، اما به دلیل ضوابط فعلی معاونت علمی در انتخاب شرکت‌های سرمایه‌پذیر با محدودیت مواجه هستند. این ضوابط عمدتاً بر فناوری‌های پیچیده و محصولات سخت‌افزاری تمرکز دارد و در نتیجه، بخش قابل توجهی از شرکت‌های فعال در صنایع خلاق، فناوری اطلاعات و سایر حوزه‌های نرم از شمول این حمایت‌ها خارج می‌شوند.

به گفته وی، شماری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی وابسته به بانک‌ها، صنایع و اپراتور‌های تلفن همراه نیز به همین دلیل امکان بهره‌مندی از ظرفیت اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان را ندارند.

رئیس هیئت‌مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق خاطرنشان کرد: انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حال مذاکره با معاونت علمی است تا این رویکرد اصلاح شود و زمینه برای مشارکت گسترده‌تر صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی در تأمین مالی شرکت‌های فناور فراهم شود.

وی تأکید کرد: در صورت اصلاح این سازوکارها، امکان جذب چندین هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور وجود خواهد داشت، زیرا منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مهیاست، اما محدودیت‌های موجود مانع به‌کارگیری این ظرفیت شده است.

سجادی‌نیری در پایان نقش رسانه‌ها را در پیشبرد این موضوع مهم ارزیابی کرد و گفت: رفع موانع موجود از طریق گفت‌وگوی کارشناسی و اصلاح نگاه سیاست‌گذاران امکان‌پذیر است و رسانه‌ها می‌توانند با پرداختن به این مسائل، نقش مؤثری در تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری ایفا کنند.