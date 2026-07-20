باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید حسن میرکریمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران درباره تعداد شرکتکنندگان این دوره از مسابقات قرآن کریم گفت: چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم در سطح استان تهران از تاریخ ۲۳ تا ۲۸ تیر ماه برگزار شد. طی این مدت برگزیدگان مسابقات شهرستانها به تعداد ۳۲۰ نفر انتخاب شدند، تا در این دوره حضور پیدا کنند. ۱۶ نفر از برگزیدگان در مسابقات استانی شرکت نکردند و از بین ۳۰۴ نفر، ۷۴ نفر از خواهران و ۲۳۰ نفر از برادران در رشتههای مختلف نظیر حفظ، قرائت، ترتیل، اذان، دعا و نیایش شرکت کردند.
میرکریمی از تلاش برای برگزاری این مسابقات در زمان مقرر گفت و بیان کرد: ما این مراسم را به عنوان ویژه بزرگداشت شهید قائد امت، حضرت آیتالله خامنهای و شهدای جنگ رمضان نامگذاری کردیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران درباره تحقق یکی از آرزوهای رهبری در زمینه بسترسازی برای افزایش حافظان قرآن اظهار کرد: مقام معظم رهبری در طول عمر شریف خود در موضوع قرآن اهتمام ویژه داشتند. کمااینکه ایشان در برنامهها و محافل قرآنی حضور مستمر داشتند و در بیانات خود به توسعه قرآن توجه ویژهای میکردند.
وی با اشاره به افزایش فضاهای قرآنی در کشور توضیح داد: ایشان در یکی از بیانات خود فرمودند: اقتضای کشور ما این است که ما حداقل یک میلیون نفر حافظ کل قرآن داشته باشیم. برای تحقق آرزوی ایشان باید محافل و فضاهای قرآنی توسعه پیدا کند و این برنامهها زمینهای برای تشویق عموم بخصوص نونهالان و نوجوانان به قرآن است.