جوایز انفرادی جام جهانی ۲۰۲۶ را بازیکنان تیم ملی فوتبال از آن خود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان جام جهانی ۲۰۲۶، برندگان جوایز فردی این دوره از رقابت‌ها نیز مشخص شدند. بر این اساس رودری هافبک اسپانیا به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شد.

همچنین اونای سیمون دروازه‌بان تیم ملی اسپانیا دستکش طلایی را از آن خود کرد. این در شرایطی است که او در تمام طول تورنمنت تنها ۹ سیو داشت. 

مهارهای اونای سیمون در هر بازی:

مقابل کیپ‌ورد: ۱ مهار |مقابل عربستان: ۱ مهار | مقابل اروگوئه: ۱ مهار | مقابل اتریش: ۰ مهار | مقابل پرتغال: ۲ مهار | مقابل بلژیک: ۱ مهار | مقابل فرانسه: ۳ مهار | مقابل آرژانتین (فینال): ۰ مهار | مجموع مهارها در ۸ بازی: فقط ۹ مهار!

دستکش طلایی به اونای سیمون رسید

این آمار نشان می‌دهد که خط دفاعی فوق‌العاده مستحکم اسپانیا که در کل تورنمنت تنها یک گل دریافت کرد، فشار بسیار کمی به دروازه‌بان خود وارد کرده است. در فینال نیز سیمون هیچ مهار خاصی ثبت نکرد.

جایزه بهترین بازیکن جوان نیز به پائو کوبارسی، مدافع اسپانیا رسید. کوبارسی بهترین بازیکن جوان جام

کیلیان امباپه با ۱۰ گل آقای گل جام جهانی ۲۰۲۶ شد. امباپه اولین بازیکن تاریخ که در دوره موفق می شود عنوان آقای گلی جام جهانی را به دست بیاورد.

برچسب ها: جام جهانی ، اسپانیا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
مرگ بر مسی صهیون
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
بچه منظورم حق دروازه بان نیست و گرنه اسپانیا عالی بازی کرد.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۲۹ تير ۱۴۰۵
حق به حقدار رسید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
مسی بدبخت با طرفداری از رژیم کودک کش صهیونیستی عزت وشرف ورزشکاری را زیر پایش لگد کوب کرد
بزودی ذلت وخاری نصیبش میشود این قانون عدالت است
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۰۹:۵۱ ۲۹ تير ۱۴۰۵
یک جایزه بیل و کلنگم بایدبه قلعه نوعی میدادن با این مربی گریش
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
حقش نیست.
۳
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۶ ۲۹ تير ۱۴۰۵
قهرمانی مبارک مردم حق طلب اسپانیا
۱
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
بهترین بازیکن بایستی دروازه بان آرژانتین میشد
۱۳
۸
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