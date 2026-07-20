جوایز انفرادی جام جهانی ۲۰۲۶ را بازیکنان تیم ملی فوتبال از آن خود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان جام جهانی ۲۰۲۶، برندگان جوایز فردی این دوره از رقابت‌ها نیز مشخص شدند. بر این اساس رودری هافبک اسپانیا به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شد.

همچنین اونای سیمون دروازه‌بان تیم ملی اسپانیا دستکش طلایی را از آن خود کرد. این در شرایطی است که او در تمام طول تورنمنت تنها ۹ سیو داشت.

مهارهای اونای سیمون در هر بازی:

مقابل کیپ‌ورد: ۱ مهار

مقابل عربستان: ۱ مهار

مقابل اروگوئه: ۱ مهار

مقابل اتریش: ۰ مهار

مقابل پرتغال: ۲ مهار

مقابل بلژیک: ۱ مهار

مقابل فرانسه: ۳ مهار

مقابل آرژانتین (فینال): ۰ مهار

مجموع مهارها در ۸ بازی: فقط ۹ مهار!

این آمار نشان می‌دهد که خط دفاعی فوق‌العاده مستحکم اسپانیا که در کل تورنمنت تنها یک گل دریافت کرد، فشار بسیار کمی به دروازه‌بان خود وارد کرده است. در فینال نیز سیمون هیچ مهار خاصی ثبت نکرد.

جایزه بهترین بازیکن جوان نیز به پائو کوبارسی، مدافع اسپانیا رسید.

کیلیان امباپه با ۱۰ گل آقای گل جام جهانی ۲۰۲۶ شد. امباپه اولین بازیکن تاریخ که در دوره موفق می شود عنوان آقای گلی جام جهانی را به دست بیاورد.