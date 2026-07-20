پیشکسوت فوتبال درباره اظهارات اعضای تیم ملی فوتبال درباره عملکردشان در جام جهانی توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اصغر مدیرروستا پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه قرارداد امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال تا جام ملت‌های آسیا تمدید شد، اظهار کرد: اگر با همین دست فرمان جلو بروند در جام ملت‌های آسیا هم ملی پوشان نمی‌توانند کاری انجام بدهند، چون کادر فنی تیم ملی کارآمد نیست.

با نتایج کسب شده انتظار استعفای قلعه نویی را داشتیم

او افزود: با توجه به نتایجی که در جام جهانی کسب شده بود، من گفتم که لااقل افرادی در فدراسیون فوتبال و همچنین قلعه نویی هم مثل خیلی از مربیان استعفا بدهند، اما آنها کماکان تیم ملی را رها نمی‌کنند و منافعشان بیشتر از مسائل فنی ارجحیت دارد.

دستاوردی در جام جهانی نداشتیم

مدیرروستا درباره اینکه دستاوردی تیم ملی فوتبال در جام جهانی به دست آورد، گفت: اینها هماهنگی با هم انجام دادند که به ایران بیایند و توجیه کنند و صحبت هایشان هم مثل هم است. دستاوردی هم نداشتیم. کارشناسان و پیشکسوتان قبل از جام جهانی صحبت می‌کردند و می‌گفتند با توجه به اینکه ۴۸ تیم در جام جهانی حضور دارند، اگر ما از مرحله گروهی صعود کنیم باز هم کاری را صورت ندادیم و اگر به مرحله حذفی دوم صعود داشتیم آن دستاورد محسوب می‌شد. ما حتی از مرحله اول جام جهانی نیز صعود نکردیم.

ما نتوانستیم جوانی هم به فوتبال کشورمان معرفی کنیم

پیشکسوت فوتبال بیان کرد: حتی ما جزو ۳۲ تیم برتر جام جهانی نیستیم و این دستاوردی نمی‌تواند داشته باشد. اینها کسب ۳ تساوی در جام جهانی را صرفا به خاطر اینکه نباختند، بزرگ می‌کنند. به نظرم دستاوردی در جام جهانی صورت نگرفت و ما نتوانستیم جوانی هم به فوتبال کشورمان معرفی کنیم. نحوه بازی تیم ملی مثل همیشه بوده و دستاوری هم نداشته است.

تیم ملی با قلعه نویی دوباره همین نتایج را به دست می‌آورد

او درباره اینکه اظهارات هومن افاضلی مبنی بر اینکه فرصتی برای جوانگرایی در تیم ملی فوتبال وجود ندارد، گفت: اعضای کادر فنی فوتبال از جمله افاضلی و قلعه نویی ۱۰ سال دیگر هم باشند، همین نتایج و اتفاقات رقم خواهد خورد. از قبل هم نگاه کنیم قلعه نویی از جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۷ در تیم ملی فوتبال بوده است. آنها توجیه می‌کنند و نمی‌خواهند از لحاظ فنی پاسخگو باشند.

بیرانوند باید احترام پیشکسوت را داشته باشد

مدیرروستا درباره اینکه اظهارات علیرضا بیرانوند را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من نمی‌دانم درباره این موضوع چه جوابی باید بدهیم. به نظرم هر چه جواب ندهیم بهتر خواهد بود. افکار عمومی و مردم می‌توانند بهترین قضاوت را در مورد صحبت‌های بیرانوند کنند و هر کسی هم باید حد و اندازه، نحوه صحبت کردن و لباس پوشیدن داشته باشید. بازیکن تیم ملی باید طوری صحبت کند که شخصیتش حفظ شود و احترام به بزرگتر و پیشکسوت ولو اینکه صحبتی شده باشد، باید گذاشته شود، اما بحث مالی، احترام را برده است. شما کم پیدا می‌کنید که قدیمی‌ها پشت سر هم مصاحبه کرده باشند و یا به بزرگتر خود بی‌احترامی کرده باشند. نسل ۹۸ در بین مردم محبوب است و در فضای مجازی هم مردم جواب می‌دهند. به نظرم کار خوبی نیست و هر نسل برای خودش دارد زحمت می‌کشد. اینکه بازیکنان تیم ملی فوتبال خودشان را برتر از نسل ۹۸ می دانند، شاید ضعفی در خودشان می‌بینند.

تاج باید بداند دانسته به جام جهانی رفته است

پیشکسوت فوتبال درباره اظهارات مهدی تاج مبنی بر اینکه کارشکنی آمریکا در عدم نتیجه گیری آرژانتین نقش دارد، بیان کرد: آقای تاج! شما که از قبل باید بدانید که آمریکا کارشکنی خواهد کرد و شما دانسته به جام جهانی رفتید و ندانسته به آمریکا نرفتید. همچنین می‌دانستید برای شما چالش و مشکل ایجاد می‌کنند و خیلی از کارشناسان فوتبال بیان کردند که نرفتن تیم ملی به جام جهانی بهتر از رفتنش است. هر اتفاقی که می‌افتاد ما بهتر از این نمی‌توانستیم نتیجه بگیریم. تساوی برابر بلژیک مشخص کرد که بلژیک آن تیمی که سراغ داشتیم نبود و با دوندگی بازیکنان توانستیم یک امتیاز بگیریم.

آینده فوتبال ایران مثل بازار است

او درباره آینده فوتبال ایران را چطور می‌بیند، گفت: آینده فوتبال ایران مثل بازار خواهد بود و آشفته است. به نظرم ما با سرعت داریم به دره و کوه برخورد می‌کنیم و مسیر هم گم کردیم و از هر طرف برای ما خطرناک است.

مدیرروستا درباره اینکه بهتر نیست که بازیکنان خودشان با فوتبال خداحافظی کنند، گفت: ما چیزی به عنوان استعفا در فوتبال نداریم و این استعفا در کادر فنی، فدراسیون فوتبال و مردم صدق نمی‌کند. مگر اینکه بازیکنان دیگر نتوانند راه بدهند و کادر فنی اینها را کنار بگذارد. بهترین چیز این است که بازیکنان وقتی در اوج هستند، کنار بگذارند. اصلا این اتفاق در فوتبال ما نخواهد بخورد. بعضی‌ها عشق و علاقه برای ماندن دارند و این صندلی را خیلی دوست دارند ولو اینکه خیلی از بیت المال خرج شده باشد.

پیشکسوت فوتبال درباره پاداش ۱۴۰ میلیاردی قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال بیان کرد: به نظرم این رقم واقعیت دارد، چون هیچ عکس العملی از سوی هیچ کس صورت نگرفته است. اگر این مسئله درست باشد در همان تیم ملی و فدراسیون فوتبال هم دارد تبعیض قائل می‌شود. باید دید چرا پاداش‌های تیم ملی آن قدر با هم فرق دارد.