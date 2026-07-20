باشگاه پرسپولیس چند گزینه برای جانشینی میلاد محمدی در نظر گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که باشگاه پرسپولیس به میلاد محمدی مدافع ملی پوش خود فرصت داد تا قراردادش را تمدید کند، اما این بازیکن به تیم بلاروسی پیوست و از جمع سرخپوشان پایتخت جدا شد.
گفته میشود باشگاه پرسپولیس، ابوالفضل رزاق پور مدافع باشگاه فولاد و امیر جعفری مدافع باشگاه گل گهر را برای جانشینی میلاد محمدی در نظر دارد.
امیر جعفری مدافع چپ گل گهر است که در تیم ملی امید هم سابقه بازی دارد و رزاق پور هم بازیکن سابق تراکتور و دفاع چپ فولاد بوده که این فصل هم عملکرد بدی نداشته است. البته جعفری در فاکتورهای دفاعی نسبت به رزاقنیا بهتر است.