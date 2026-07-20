از بامداد امشب تاکنون صدای دو انفجار در شهر تبربز شنیده شده است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u062f\u0631\u062e\u0635\u0648\u0635 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u06af\u0641\u062a: \u0647\u0646\u0648\u0632 \u0645\u0634\u062e\u0635 \u0646\u06cc\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u062f\u0627\u0647\u0627 \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f\u06cc \u06cc\u0627 \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n