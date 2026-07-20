از بامداد امشب تاکنون صدای دو انفجار در شهر تبربز شنیده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرنگار صداوسیما درخصوص صدای انفجار شنیده شده تبریز گفت: هنوز مشخص نیست که این صداها مربوط به فعالیت سامانه پدافندی یا اصابت پرتابه‌های دشمن بوده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: انفجار ، حمله آمریکا
خبرهای مرتبط
دود جاده بناب-مراغه ناشی از آتش‌سوزی ضایعات لاستیک است
آتش سوزی انفجار لوله گاز شهری مهار شد
انهدام مهمات عمل‌نکرده در محدوده جزیره اسلامی، ایلخچی و خسروشاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۲۹ تير ۱۴۰۵
معلوم نشد سه انفجار یا دو انفجار؟!!!
۰
۰
پاسخ دادن
آخرین اخبار
تبریز، لنگرگاه هدف‌گذاری ۳ میلیارد دلاری تجارت میان ایران و قزاقستان
جزییات حمله هوایی دشمن آمریکایی به جنوب غرب تبریز