روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اعلام کرد دو فروند نفتکش متخلف که قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن و حادثه‌ساز جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اعلام کرد دو فروند نفتکش متخلف که به تحریک و اجبار ارتش کودک‌کش آمریکا قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن و حادثه‌ساز جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند.

در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین

إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ

ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی؛

اواخر شب گذشته دو فروند نفتکش متخلف که به تحریک و اجبار ارتش کودک کش آمریکا قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن و حادثه‌ساز جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند.

اینجا سرزمین ماست و دخالت ارتش تروریستی آمریکا از هزاران کیلومتر آن طرف‌تر هیچ وجاهت قانونی ندارد و با قطعیت با آن برخورد خواهد شد و تا زمانی که شرارت‌های آمریکا در منطقه ادامه یابد این معبر برای عبور کود شیمیایی و حتی یک قطر نفت و گاز امنیت ندارد.

ارتش متجاوز، آماده عملیات تنبیه ما به خاطر این تخلف غیرقانونی باشد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

برچسب ها: تنگه هرمز ، سپاه
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