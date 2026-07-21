باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ۳۰ اردیبهشت ماه بود که انجمن صنایع فراورده‌های لبنی ایران از افزایش قیمت شیرخام خبر داد که بر اساس مصوبه شانزدهمین کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یک دهم درصد چربی ۶۵۰ تومان اعلام شده است و بدنبال افزایش قیمت شیرخام و اثر آن بر قیمت تمام شده تولید، قیمت محصولات لبنی از اول خرداد ماه ۲۰ درصد گران شد.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که با توجه به افزایش ۲ مرحله ای قیمت لبنیات از ابتدای سال یکبار بدلیل بالارفتن حقوق و دستمزد و بار دیگر افزایش قیمت شیرخام که در مجموع رقمی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است، بسیاری از اقشار جامعه چاره ای جزء کاهش یا حذف محصولات لبنی از سبد مصرفی نداشتند که کارشناسان صنعت اذعان می کنند که افزایش اخیر قیمت محصولات لبنی اثر ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر سرانه مصرف لبنیات داشته است که در نهایت این امر منجر به افزایش صادرات محصولات لبنی و شیرخشک صنعتی از کشور شده است.

وزارت بهداشت بارها تاکید کرده که سرانه مطلوب مصرف لبنیات برای هر ایرانی باید بیش از ۱۲۰ کیلوگرم در سال باشد، اما فعالان حوزه سلامت معتقدند تداوم روند افزایشی قیمت‌ها می‌تواند لبنیات را بیش از گذشته از سبد مصرفی دهک‌های کم‌درآمد حذف کند؛ موضوعی که نه‌تنها بر امنیت غذایی بلکه بر هزینه‌های درمانی کشور در سال‌های آینده نیز اثرگذار خواهد بود.

مصرف لبنیات ۱۰ درصد کاهش یافت

محمد فربد سخنگوی انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز خواست انجمن صنایع فرآورده های بوده است، گفت: با توجه به کاهش مصرف لبنیات و عدم اثر مثبت شیوه توزیع کالابرگ، انجمن صنایع لبنی کماکان خواستار اختصاص کالابرگ ویژه لبنیات است تا سرانه مصرف حداقل به وضع قبل برگردد.

به گفته وی، شیوه بکارگیری کالابرگ که مصرف کننده را در انتخاب هر کالایی مجاز می داند لبنیات را تبدیل به گزینه آخر انتخاب کالا توسط مصرف کنندگان کرده است، ضمن اینکه افزایش قیمت تمام شده محصولات لبنی در اثر افزایش قیمت شیر خام همزمان با کاهش قیمت جهانی اقلام مهم صادراتی (شیر خشک و کره) عرصه را بر شرکت های لبنی تنگ تر کرده است.

فربد گفت: برآورد انجمن صنایع فرآورده های لبنی این است که شرایط موجود به کاهش مصرف حدود ۱۰ درصدی محصولات لبنی منجر شود.

کاهش قیمت نهاده ها اثری در قیمت شیرخام نداشت

علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: بنابر بررسی های صورت گرفته محصولات لبنی از سفره خانوار حذف شده و بخش اعظم جامعه کارگری لبنیات ناشی از قیمت بالای محصول در حال حذف شدن از سبد مصرفی است.

به گفته وی، با کاهش یا حذف محصولات لبنی، شیرخام‌ تولیدی پس از تبدیل به شیرخشک به بازارهای هدف صادر می شود که خود مواد اولیه برای کارخانه کشورهای همسایه است.

ظفری ادامه داد: بنابر بررسی های صورت گرفته سرانه مصرف لبنیات با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل به ازای هر ایرانی به کمتر از ۴۰ کیلوگرم رسیده و بنابر آمار وزارت جهاد تولید شیرخام در کشور ۱۲.۵ میلیون تن است که ۷ میلیون تن به شیرخشک و کره تبدیل و سپس صادر می شود که مجدد ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن لبنیات صادر می شود و تنها ۴ میلیون تن محصولات لبنی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با اشاره به راهکار ارتقای سرانه مصرف لبنیات و رونق کارخانه های لبنی بیان کرد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی توجهی به استفاده از نظریه تشکل ها ندارند و سلیقه ای عمل می کنند.

به گفته ظفری، در خصوص قیمت خرید هر کیلو شیر خام به نرخ ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان مصوبه ای در کارگروه تنظیم بازار نداشتیم و صرفا دستگاهی بدلیل بالابودن قیمت نهاده های دامی این نرخ اعلام کرد که با کاهش قیمت نهاده باید قیمت شیرخام کاهش می یافت که مجدد این امر رخ نداد و تنها فشار بر مصرف کننده وارد می شود.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: با توجه به کاهش قیمت کنجاله سویا، ذرت و جو، اثرش باید در سفره مردم دیده شود که متاسفانه در زمانی گرانی نهاده صرفا اثرش در سفره خانوار دیده می شود

تولید شیرخام به بالای ۱۳ میلیون تن می رسد

جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: بنابر آمار بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد شیرخام تولیدی روانه کارخانجات و مابقی سمت لبنیات سنتی می شود.

به گفته وی، علی رغم آنکه ما پیشنهاد خرید هر کیلو شیر خام با نرخ ۶۴ هزار تومان را دادیم، اما ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد و مجدد انجمن لبنی طی نامه ای خواستار خرید با نرخ ۵۵ هزار تومان شدند که ما هم در این خصوص طی نامه ای خواستار مشوق صادراتی شدیم و در نهایت قرار شد دولت تغییراتی در نرخ تعرفه های صادراتی شیرخشک بدهد و قیمت شیر خام همان ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.

آزاد ادامه داد: با توجه به اعلام مشوق های صادراتی شیرخشک، مشکلی در جذب شیر خام تولیدی وجود ندارد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با کاهش تعرفه صادرات و نوسان نرخ ارز، صادرات جذابیت دارد. گفتنی است امسال برآوردها حاکی از آن است که با توجه به شرایط مساعد علوفه در مرتع و کاهش قیمت نهاده دامی، تولید شیر خام به بالای ۱۳ میلیون تن خواهد رسید.

با توجه به افزایش قیمت لبنیات و اثر محسوس در سرانه مصرف، دولت باید تمهیداتی در خصوص افزایش کالابرگ یا اختصاص کالابرگ به لبنیات داشته باشد تا با خروج آن از سفره مردم شاهد افزایش صادرات لبنیات و شیرخشک نباشیم‌.