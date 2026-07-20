رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی از وقوع ۵۲ درصد تصادفات درون شهری در ساعات پایانی شب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ خسروی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال ۵ هزار و ۹۲۶ فقره تصادف در معابر درون شهری استان به وقوع پیوسته که ۱۵ نفر کشته و هزار و ۲۵۲ نفر مجروح شده اند.

او افزود: از ابتدای سال تا نیمه خرداد شاهد روند افزایشی در تصادفات و در نتیجه متوفیان و مجروحان آن بودیم که با توجه به همکاری مردم، اقدامات فنی و مهندسی انجام شده در معابر و طرح‌های کنترلی پلیس، از نیمه خرداد تا به امروز شاهد کاهش ۸۶ درصدی متوفیان و ۱۴ درصدی مجروحان هستیم.

سرهنگ خسروی اظهار کرد: برابر آمار و تحلیل‌های انجام شده حدود ۵۲ درصد تصادفات درون شهری در ساعات پایانی شب به وقوع پیوسته که پلیس با افزایش تیم‌های محسوس و نامحسوس و اجرای طرح‌های مختلف سعی بر کنترل رانندگان پرخطر داشته است.

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رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی بیان کرد: در یک ماه گذشته پلیس با تشدید برخورد و تمرکز بر خودرو‌های هنجارشکن و رانندگان پرخطر سعی کرده انضباط ترافیکی در سطح معابر افزایش یابد که کاهش متوفیان و مجروحان تصادفات حاکی از موفقیت آمیز بودن اقدامات انجام شده دارد.

او گفت: از ابتدای سال ۱۰ هزار ۹۴۹ تخلف حادثه ساز رانندگان اعمال قانون شده و ضمن توقیف ۳ هزار و ۴۲۳ وسیله نقلیه متخلف که ۴۳۹ مورد آن وسایل نقلیه هنجارشکن بوده‌اند، ۴۱۲ راننده نیز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.