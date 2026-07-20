سپاه پاسداران در اطلاعیه خود از حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در منطقه التنف سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه روابط عمومی سپاه که بامداد دوشنبه منتشر شد، آمده است: مردم حماسه آفرین و شجاع و بصیر ایران اسلامی؛ در پاسخ به شرارت‌های ارتش کودک‌کش آمریکا، رزمندگان نیرو‌های هوافضای سپاه در موج یازدهم عملیات نصر ۲، با رمز مبارک یا اباعبدالله‌الحسین (ع) و تقدیم به سربازان مظلوم شهید بمپور ایرانشهر، با حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در منطقه تنف سوریه، علاوه بر انهدام یک سامانه راداری، چند فروند بالگرد خاص عملیات ویژه، در قصاص خون سربازان شهید شب قبل در ایرانشهر، تعداد زیادی از نیرو‌های جنایتکار آمریکایی را به درک واصل کردند.

این اطلاعیه در ادامه تاکید می‌کند: کنترل کامل تنگه هرمز کماکان در اختیار رزمندگان شجاع ماست و تا زمانی که شرارت‌های آمریکا ادامه داشته باشد، یک قطره نفت و گاز از این منطقه صادر نخواهد شد.