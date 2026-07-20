سپاه پاسداران در اطلاعیه خود از حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در منطقه التنف سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه روابط عمومی سپاه که بامداد دوشنبه منتشر شد، آمده است: مردم حماسه آفرین و شجاع و بصیر ایران اسلامی؛ در پاسخ به شرارت‌های ارتش کودک‌کش آمریکا، رزمندگان نیرو‌های هوافضای سپاه در موج یازدهم عملیات نصر ۲، با رمز مبارک یا اباعبدالله‌الحسین (ع) و تقدیم به سربازان مظلوم شهید بمپور ایرانشهر، با حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در منطقه تنف سوریه، علاوه بر انهدام یک سامانه راداری، چند فروند بالگرد خاص عملیات ویژه، در قصاص خون سربازان شهید شب قبل در ایرانشهر، تعداد زیادی از نیرو‌های جنایتکار آمریکایی را به درک واصل کردند.

این اطلاعیه در ادامه تاکید می‌کند: کنترل کامل تنگه هرمز کماکان در اختیار رزمندگان شجاع ماست و تا زمانی که شرارت‌های آمریکا ادامه داشته باشد، یک قطره نفت و گاز از این منطقه صادر نخواهد شد.

برچسب ها: آمریکا ، سپاه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۲۹ تير ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
دست مریزاد، خدا قوت.
خداوند شما دلاوران سپاه، ارتش ، بسیج و نیروی انتظامی رو برای ایران عزیز حفظ کنه ان شاءالله
به ازای هر عزیز ایرانی که مظلومانه به شهادت رسیده، چند نفر از جنایتکاران نجس آمریکایی باید به درک واصل بشن تا درس عبرت بشه برای هر آشغالی که چشم طمع به این خاک داشته باشه.
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ترامپ مرد شب جمعه است آخر هفته که بازار مالی می‌بنده حمله می‌کنه اول هفته که بازار بازگشایی میشه حمله نمی‌کنه
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
خدا شاهده که جنگ اول اونا شروع کردند و اولین خون را آنها ریختند پس هر بلایی بیارید سرشون حقشون است.
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۲۹ تير ۱۴۰۵
درود
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
به آمریکای جنایتکار اصلا اصلا اصلا اصلا اعتماد نکنید

اعتماد اخرش ضرر ضرر ضرر ضرر
جنگ جنگ جنگ جنگ
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
مردم ایران از شما غیورمردان میخواهند فقط از امریکایی ها کشته بگیرید!!!!! به اندازه کافی پایگاهاشون رو ویران کردید
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۲:۳۱ ۲۹ تير ۱۴۰۵
با سلام شما با این کارتان آرامش به خانواده شهدا دادید ما ممنون هستیم. مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
۱
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
این درسته. امریکایی بکشین.
۱
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۲۹ تير ۱۴۰۵
اگر دست نیروهای مسلح رو باز بزارن جنگ رو سريعتر آنچه تصور می‌کنید تمام می‌کنن
۱
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
زنده باد برادران شجاع ودلیر هوا فضا،انسان هایی با دل شیر که حیلی بیش از چیزی که مردم می فهمند دارند فداکاری می کنند و زحمت می کشند،عجب انسانهای نازنینی هستند
۱
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
باریکلا
۲
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۲۹ تير ۱۴۰۵
برای شادی روح شهدا وشهدای ایرانشهر ارتش صلوات
۳
۵۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
Iran (Islamic Republic of)
سید مجتبی موسوی
۰۹:۴۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
الحمد لله
۳
۳۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
کلمه اباعبدالله الحسین درست کنید
۳
۲۳
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۱۲
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