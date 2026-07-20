باشگاه خبرنگاران جوان - دقایقی قبل زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.

این زمین لرز در عمق ۱۳ کیلومتری زمین رخ داد.

پس‌لرزه ۵.۷ ریشتری حوالی کوزران

به فاصله ۵ دقیقه از زمین‌لرزه اول، پس‌لرزه دیگری به بزرگی ۵.۷ ریشتر حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه اعلام کرد که تیم‌های ارزیاب جمعیت هلال‌احمر برای بررسی خسارات احتمالی به مناطق متاثر اعزام شدند و تمامی پایگاه‌های امداد و نجات استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

لرزش‌ زمین‌لرزۀ کرمانشاه در ۵ استان احساس شد



لرزش ناشی از دو زمین‌لرزۀ بالای ۵ ریشتر کرمانشاه، در استان‌های ایلام، مرکزی، همدان، کردستان و لرستان نیز احساس شده است.

سازمان مدیریت بحران تأکید کرد که این زمین‌لرزه‌ها صرفاً پدیده‌ای طبیعی ناشی از فعالیت‌های گسلی منطقه بوده و هیچ ارتباطی به مسائل دیگر ندارد.

شمار مصدومان زلزله کرمانشاه به ۱۰ نفر رسید

سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد: شمار مصدومان زلزله کرمانشاه به ۱۰ نفر رسیده که از این تعداد ۶ نفر ترخیص شده و ۴ نفر همچنان بستری هستند.

تاکنون خسارت قابل‌ توجهی از این زمین‌لرزه‌ها گزارش نشده و تنها آسیب‌های محدود و جزئی به برخی واحدهای مسکونی قدیمی وارد شده است.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران‌ گفت: شبکه آب، برق و گاز در وضع پایدار قرار دارد و تیم های ارزیاب برای بررسی شرایط در منطقه حضور یافتند.

وی اضافه کرد: ۳۵ تیم امدادی، خدماتی و انتظامی به منطقه زلزله زده اعزام شدند.