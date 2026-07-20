باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۳۱ با قدردانی از اطلاعات مردم اردن اعلام کرد که هواپیما‌های بزرگ ترابری C ۱۷ و هواپیما‌های فرمانده کنترل P ۸ ارتش متجاوز آمریکا در فرودگاه عقبه هدف موشک بالستیک قرار گرفتند.

ادامه متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ

مردم شریف و ارتشیان مجاهد اردن، با تشکر از همکاری صمیمانه و اطلاعات دقیق شما که موجب هدفگیری دقیق رزمندگان اسلام و انهدام ۲۰ سوله محل استقرار نیرو‌های ارتش کودک کش آمریکا در منطقه الازرق و کشته شدن ده‌ها نیروی تروریست آمریکایی شد.

رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج ۲۱ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا رقیه (س) و تقدیم به دختر بچه‌های شهید جنگ تحمیلی سوم، با کمک شما، هواپیما‌های بزرگ ترابری C ۱۷ و هواپیما‌های فرمانده کنترل P ۸ ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک‌های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنهاخسارت سنگین وارد کردند.

نظامیان متجاوز آمریکا که طی چند دهه اخیر به بیش از ۱۰ کشور اسلامی حمله کرده و میلیون‌ها مسلمان را کشته‌اند و حامی اصلی رژیم کودکش صهیونیستی در کشتار عظیم مردم غزه و ویران کردن کرانه باختری هستند، از لحاظ شرعی مهدور الدم هستند و هر مسلمانی، هرجا دستش رسید باید این قاتلان وحشی را بکشد.

با تشکر مجدد از تلاش‌ها و همکاری‌های شما که با انجام تکلیف شرعی راه را برای آزادی قدس شریف هموار می‌کنید.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»