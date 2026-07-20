سپاه پاسداران اعلام کرد: هواپیما‌های بزرگ ترابری C ۱۷ و هواپیما‌های فرمانده کنترل P ۸ ارتش متجاوز آمریکا در فرودگاه عقبه هدف قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۳۱ با قدردانی از اطلاعات مردم اردن اعلام کرد که هواپیما‌های بزرگ ترابری C ۱۷ و هواپیما‌های فرمانده کنترل P ۸ ارتش متجاوز آمریکا در فرودگاه عقبه هدف موشک بالستیک قرار گرفتند.

ادامه متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ

مردم شریف و ارتشیان مجاهد اردن، با تشکر از همکاری صمیمانه و اطلاعات دقیق شما که موجب هدفگیری دقیق رزمندگان اسلام و انهدام ۲۰ سوله محل استقرار نیرو‌های ارتش کودک کش آمریکا در منطقه الازرق و کشته شدن ده‌ها نیروی تروریست آمریکایی شد.

رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج ۲۱ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا رقیه (س) و تقدیم به دختر بچه‌های شهید جنگ تحمیلی سوم، با کمک شما، هواپیما‌های بزرگ ترابری C ۱۷ و هواپیما‌های فرمانده کنترل P ۸ ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک‌های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنهاخسارت سنگین وارد کردند.

نظامیان متجاوز آمریکا که طی چند دهه اخیر به بیش از ۱۰ کشور اسلامی حمله کرده و میلیون‌ها مسلمان را کشته‌اند و حامی اصلی رژیم کودکش صهیونیستی در کشتار عظیم مردم غزه و ویران کردن کرانه باختری هستند، از لحاظ شرعی مهدور الدم هستند و هر مسلمانی، هرجا دستش رسید باید این قاتلان وحشی را بکشد.

با تشکر مجدد از تلاش‌ها و همکاری‌های شما که با انجام تکلیف شرعی راه را برای آزادی قدس شریف هموار می‌کنید.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

برچسب ها: سپاه پاسداران ، اردن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
خدا قوت پهلوانان. هر چقدر تجهیزات پرنده اینها رو بیشتر بزنید، نتیجه بهتری می گیریم. باز هم پایگاههایی که داخلشون هواپیما هست رو تو این کشورها بیشتر بزنید.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ای ول بنازم
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
مرگ بر امریکا
مرگ بر اسراییل
مرگ بر انگلیس
ومرگ بر همدستانشان
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
عباس
۱۱:۲۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
خدا قوت دلاوران ولی آخه چرا همکاری مردم اردن اطلاع رسانی می کنید و دشمن را نسبت به این موضوع هوشیار می کنید فکر می کنم اطلاعات مردمی باید مخفی بمونه و دشمن نفهمه از کدام ناحیه ضربه خورده.
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
واقعا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
باهوش خالی بندی هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
آفرین بر شما
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
سلام و درود خدا بر رزمندگان اسلام 💚
برای سلامتی رزمندگان اسلام صلوات
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
اینا هواپیماها و رادارهاشون رو تو پادگاناشون پخش کردن و به جای سنگر شکن های سنگین باید با بمبهای سنگرشکن سبک ۵ کیلوبی کل مساحت پادگاناشون رو بمبارون کرد تا از بین برن
۱
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
کدام سنگرشکن؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی
۳
۲۱
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