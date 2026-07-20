باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش تروریستی آمریکا از شب گذشته تا کنون چند شهر را مورد حملات هوایی خود قرار داد.

معاون استاندار بوشهر گفت: بامداد امروز در دو مرحله، دو مکان نظامی در خورموج استان بوشهر مورد حملۀ هوایی قرار گرفت.

او افزود: در پی این حملات، برق برخی از مناطق شهر خورموج برای دقایقی قطع شد که با تلاش جهادی مجدد وصل شد.

حمله به منطقه نظامی در جنوب غرب تبریز



مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: حوالی ساعت ۲:۳۵ دقیقه بامداد یک منطقه نظامی در جنوب غربی شهر تبریز مورد حمله ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اضافه کرد: درپی حمله تروریستی و متجاوزانه آمریکا در بامداد دوشنبه به یک منطقه در جنوب غربی شهر تبریز، یک نفر شهید و چند نفر مجروح شدند.

حمله به اطراف شهر بندر امام‌خمینی (ره)

معاون امنیتی استانداری خوزستان گفت: بامداد امروز آمریکا به یک نقطه در اطراف شهر بندر امام‌خمینی (ره) حمله کرد.

او افزود: این حمله تا این لحظه خسارت جانی در پی نداشته و اخبار تکمیلی اعلام می‌شود.

نقطه‌ای در حوالی اورمیه هدف اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی گفت: بامداد دوشنبه، نقطه‌ای در حوالی بخش سیلوانای اورمیه مورد تجاوز دشمن قرار گرفت.

او افزود: در پی این حمله چند نفر مجروح شدند که بلافاصله با حضور نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر و اورژانس، اقدامات اولیه درمانی برای آنان انجام و مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.