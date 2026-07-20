سپاه از اجرای موج ۲۲ عملیات نصر ۲ و اصابت قرار دادن رادار اخطار اولیه آمریکا، یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپاد‌های MQ ۹ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای خطاب به مردم کویت، از اجرای موج ۲۲ عملیات «نصر ۲» و مورد اصابت قرار دادن سامانه رادار اخطار اولیه دشمن آمریکایی، یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپاد‌های MQ۹ خبر داد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح دوشنبه در اطلاعیه‌ای خطاب به مردم کویت تاکید کرد: رزمندگان اسلام در پاسخ به تجاوزات مکرر آمریکایی‌ها به خاک ایران، طی حمله پهپادی یک سامانه رادار اخطار اولیه دشمن آمریکایی را به طور کامل منهدم کردند و همچنین در حمله دیگری یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپاد‌های MQ۹ آمریکا در پایگاه علی السالم را مورد اصابت قرار داده و چند پهپاد را به آتش کشیدند.

اطلاعیه شماره ۳۲ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم شریف کویت.

بخش‌هایی از سرزمین اسلامی شما سال‌ها است تحت اشغال نظامیان کافر آمریکایی است و از آن به عنوان پایگاهی برای کشتار مسلمانان ایران، عراق، افغانستان و فلسطین استفاده کرده می‌کند.

۱۴۰ روز پیش، ارتش کودکش آمریکا با استفاده از همین پایگاه ها، جنگی را علیه ما شروع کرد که سرآغاز آن کشتار ۱۶۸ کودک دانش آموز در مدرسه میناب و به شهادت رساندن برجسته‌ترین عالم دینی عصر حاضر امام خامنه‌ای شهید بود.

سرزمین کویت نباید محل امنی برای ارتش تروریستی باشد که در طی چند دهه اخیر لااقل به ده کشور اسلامی حمله کرده و میلیون‌ها مسلمان را کشته است، این ارتش برابر فتوای علمای همه مذاهب و فرق اسلامی متجاوز به سرزمین‌های مسلمانان و مهدور الدم است و تکلیف هر مسلمانی است که با هر وسیله‌ی ممکن آنها را از بین ببرد و سرزمین‌های مسلمانان را از لوث وجود آنها پاک کند. از شما انتظار داریم به این تکلیف دینی خود قیام کنید و عزت سرزمین‌های اسلامی را برگردانید.

نیرو‌های رزمنده شجاع ما در موج ۲۲ عملیات نصر ۲ با رمز مقدس یارقیه (س) سلام الله علیها، در پاسخ به تجاوزات مکرر آمریکایی‌ها به خاک ایران، طی حمله پهپادی یک سامانه رادار اخطار اولیه دشمن آمریکایی را به طور کامل منهدم کردند و همچنین در حمله دیگری یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپاد‌های MQ۹ آمریکا در پایگاه علی السالم را مورد اصابت قرار داده و چند پهپاد را به آتش کشیدند.

از شما ملت کریم و شریف کویت انتظار داریم به تکلیف الهی خود قیام کنید و اجازه ندهید خاک کویت مبدا شرارت و کشتار مسلمانان باشد.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

برچسب ها: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، کویت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۲۹ تير ۱۴۰۵
الله اکبر
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
بزنید. فقط دستور، دستور رهبر عزیز است.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
باریکلا به شما. فقط بزنید و نابود کنید.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
باریکلا به شما. فقط بزنید و نابود کنید.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
کویت را تصرف کنید قسمت که آمریکا داخلش تجهیزات داره سران کویت ساکت می شوند و مطیع فرست کم تا دوباره تجهیز نشدند بزنید جاهای حساس و پشتیبانی اینا نابود بشه فرارشون صددرصد
۱
۲
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