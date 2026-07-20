سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد که سال تحصیلی آینده در تمامی مقاطع تحصیلی به‌صورت حضوری آغاز خواهد شد و برنامه‌ای برای آموزش غیرحضوری در دستور کار نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد که تمامی زیرساخت‌های آموزشی برای بازگشایی مدارس به صورت حضوری فراهم شده و کلاس‌های درس با حضور معلمان مربوطه اداره خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه رویکرد اصلی نظام آموزشی، تداوم آموزش حضوری است، تصریح کرد: «تنها در موارد بسیار خاص و تحت شرایط اضطراری، ممکن است تغییراتی به صورت موردی اعمال شود، اما این موضوع به هیچ وجه به عنوان یک سیاست عمومی تلقی نمی‌شود.»

در پایان، وی با ابراز اطمینان نسبت به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دانش‌آموزان و معلمان، شاهد سال تحصیلی موفق و پرباری در سطح کشور باشیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
برچسب ها: آموزش و پرورش ، دانش آموزان
خبرهای مرتبط
مدیر آموزش و پرورش بروجرد :
دانش‎‌آموزان بروجردی ۲۵ رتبه برتر کشوری و منطقه‌ای را کسب کردند
درخشش دانش‌آموزان کردستانی در المپیاد فناوری نانو
استعفای مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان در پی واژگونی اتوبوس دانش آموزان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
پارسال هم همینو میگفتین،خواهشا صبر کنید ببینید چی میشه چون اینطوری فقط چوپان دروغگو میشین،البته شما بخاطر اینکه مدارس غیرانتفاعی به شدت ثبت نام و ورودیش امسال کم شده دارین اینطوری میگین که مردم ثبت نام کنن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
از دوساعت بعد خودت خبر نداری از الان برای مهر تصمیم نگیر
۰
۳
پاسخ دادن
اطلاعیه درباره برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم
علت بی‌میلی فرزندان به مدرسه چیست؟ + فیلم
لغو امتحانات نهایی هرمزگان در روز سه‌شنبه
آخرین اخبار
اطلاعیه درباره برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم
لغو امتحانات نهایی هرمزگان در روز سه‌شنبه
علت بی‌میلی فرزندان به مدرسه چیست؟ + فیلم
یک فناوری جدید که می‌تواند صنعت نمایشگر‌ها را متحول کند
روز جهانی ماه؛ چرا جهان بزرگترین دستاورد فضایی را در ۲۰ جولای جشن می‌گیرد؟
تاثیر تماشای زیاد تلویزیون بر اندازه مغز و رابطه آن با زوال عقل
اطلاعاتی درز یافته از پیکسل ۱۱ a
پدیده ال نینو چه زمانی به اوج خود می‌رسد؟
استفاده بیش از حد از قطره‌های بینی و چشم چه خطراتی دارد؟
ظفرقندی: کمبود‌های دارویی نسبت به ماه‌های قبل کمتر شده است
سرمایه‌گذاری در دانش‌بنیان‌های آسیب‌دیده با مشوق مالیاتی حمایت می‌شود
سیطره چین بر سیستم‌های ربات انسان‌نما تا شش ماه آینده
روسیه گروه جدیدی از ماهواره‌های خدمات ارتباطی و اینترنتی را پرتاب کرد
ارتباط تپش قلب در حین استراحت با مشکلات اساسی سلامتی
فناوری فضایی، پیشران دیپلماسی فناوری و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایران+ فیلم
روند نوسازی مدارس هوشمندتر و به‌روزتر در حال انجام است
برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم در سراسر کشور به‌جز هرمزگان در ۳۰ تیر
کارآزمایی موفق درمان تومور مغزی بدخیم برای اولین بار در ایران + فیلم
هوش مصنوعی در خدمت کاهش شکست استارتاپ‌ها؛ طراحی پلتفرمی برای ارزیابی عملکرد تیم‌های نوآور
سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از اوج سال ۱۴۰۳ فاصله گرفته است
سال تحصیلی آینده در تمام مقاطع تحصیلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد + فیلم
اعتبار شرکت‌های نوپا و فناور به ۵ سال افزایش یافت
طرح صندلی هوشمند برای مدیریت سینما‌ها
چرا کلاس اول و ششم کانون افت تحصیلی هستند؟