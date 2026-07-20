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باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایراننژاد - فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد که تمامی زیرساختهای آموزشی برای بازگشایی مدارس به صورت حضوری فراهم شده و کلاسهای درس با حضور معلمان مربوطه اداره خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه رویکرد اصلی نظام آموزشی، تداوم آموزش حضوری است، تصریح کرد: «تنها در موارد بسیار خاص و تحت شرایط اضطراری، ممکن است تغییراتی به صورت موردی اعمال شود، اما این موضوع به هیچ وجه به عنوان یک سیاست عمومی تلقی نمیشود.»
در پایان، وی با ابراز اطمینان نسبت به برنامهریزیهای انجام شده، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دانشآموزان و معلمان، شاهد سال تحصیلی موفق و پرباری در سطح کشور باشیم.