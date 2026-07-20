باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - غلامحسین کریمی، معاون مسافری شرکت راهآهن، از آغاز پیشفروش بلیت قطارهای ویژه اربعین از صبح امروز دوشنبه ۲۹ تیر خبر داد و گفت: پیشفروش بلیت از ساعت ۸:۳۰ صبح از طریق سکوهای مجاز اینترنتی آغاز میشود و زائران میتوانند بلیت رفت و برگشت خود را برای سفرهای اربعین تهیه کنند.
وی با اشاره به برنامهریزی راهآهن برای جابهجایی زائران افزود: شبکه ریلی کشور از اول تا ۱۶ مرداد که بازه سفرهای اربعین و بازگشت زائران را شامل میشود، آمادگی کامل برای خدماترسانی دارد. تمامی ظرفیت قطارهای مسافری به این ایام اختصاص یافته و علاوه بر آن، قطارهای فوقالعاده نیز برای پاسخگویی به تقاضای سفر پیشبینی شده است.
معاون مسافری شرکت راهآهن تصریح کرد: تمام تلاش ما بر مدیریت دقیق ظرفیتها، بهینهسازی برنامه حرکت قطارها و افزایش توان عملیاتی شبکه ریلی متمرکز است تا بستر مناسبی برای سفر زائران و هموطنان فراهم شود.
کریمی همچنین از برنامهریزی برای پیشفروش بلیت سفرهای دهه پایانی ماه صفر خبر داد و گفت: با توجه به تقارن ایام اربعین با سفرهای زیارتی مشهد، متعاقباً زمان پیشفروش بلیت قطارهای ویژه زائران حرم مطهر رضوی نیز اعلام خواهد شد.
وی درباره مسیرهای پیشبینیشده برای جابهجایی زائران اربعین اظهار کرد: مسیرهای ریلی منتهی به مرزهای شلمچه و خسروی در برنامه قرار گرفتهاند و خدماترسانی از طریق محورهای ریلی اهواز، خرمشهر و کرمانشاه انجام میشود.
کریمی ادامه داد: پیشفروش بلیت در مسیرهای مشهد–اهواز–خرمشهر، مشهد–کرمانشاه، مشهد–همدان–سنندج، تهران–کرمانشاه، تهران–خرمشهر، زاهدان–خرمشهر، کرمان–خرمشهر، ساری–کرمانشاه، گرگان–کرمانشاه، رشت–کرمانشاه و یزد–خرمشهر انجام خواهد شد.
معاون مسافری شرکت راهآهن در پایان گفت: پیشفروش بلیت از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح امروز دوشنبه ۲۹ تیر بهصورت اینترنتی و از طریق سکوهای مجاز فروش بلیت انجام میشود و از ساعت ۱۱ به بعد نیز متقاضیان میتوانند با مراجعه حضوری به دفاتر مجاز فروش بلیت نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.