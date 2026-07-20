دبیر کل جمعیت هلال‌احمر از آغاز عملیات عظیم امداد و درمان اربعین حسینی با حضور گسترده نیرو‌های عملیاتی، درمانی و داوطلب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - افشار دبیر کل جمعیت هلال‌احمر در مراسم رزمایش نیروهای عملیاتی اعزامی به اربعین حسینی با حضور تیم های امدادی عملیاتی و درمانی در جوار مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره)  با اعلام آمادگی کامل جمعیت برای خدمت‌رسانی به زائران گفت: امسال در عملیات محرم ۱۴۴۸، قریب به ۸۵۰۰ نفر از امدادگران، داوطلبان و طبیبان گردان در قالب تیم‌های بهداشتی و درمانی حضور دارند.

وی با اشاره به زیرساخت‌های درمانی پیش بینی شده در کشور عراق افزود: بیش از ۲۲۰۰ مرکز درمانی و موکب درمانی از مرز‌ها تا نجف، کربلا و کاظمین احداث خواهد شد. همچنین ۳۷ درمانگاه سطح سه معادل بیمارستان و حداقل ۵ بیمارستان تخصصی در عراق مستقر میشوند.

دبیر کل هلال احمر با یادآوری آمار خدمات‌رسانی در سال گذشته تصریح کرد: سال پیش توفیق داشتند بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را ویزیت و خدمات درمانی ارائه دهند که امسال با عنایت الهی و همت نیروها، این میزان افزایش خواهد یافت.

افشار در پایان با اشاره به حضور نمایندگانی از جمعیت‌های هلال احمر شمال آفریقا و غرب آسیا که دعوت ایران را پذیرفته بودند، بر همبستگی بینالمللی در این رویداد عظیم بشردوستانه تأکید کرد و اربعین را با تجمع ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفری، بزرگترین گردهمایی انسانی در تاریخ دانست و گفت که هلال احمر ایران همواره افتخار خدمت در این مسیر نورانی را دارد.

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، اربعین حسینی ، رزمایش
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