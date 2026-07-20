وزارت خارجه کره جنوبی در پی تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران، به شهروندان خود در غرب آسیا حضور دارند توصیه کرد هرچه سریع‌تر منطقه را ترک کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه کره جنوبی به شهروندان خود که برای مدت کوتاهی به غرب آسیا سفر می‌کنند، توصیه کرد که در بحبوحه تشدید تنش‌های ناشی از درگیری مجدد بین آمریکا و ایران، فوراً آنجا را ترک کنند.

این وزارتخانه این هشدار را پس از برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان ۱۷ هیئت دیپلماتیک، از جمله سفارتخانه‌های کره در ایران و اراضی اشغالی، برای بررسی اقدامات ایمنی برای شهروندان و کشتی‌های کره‌ای در منطقه، صادر کرد.

کیم جینا، معاون دوم وزیر امور خارجه، در این جلسه گفت: «از آنجایی که اکثر کشور‌های خاورمیانه تحت هشدار سفر سطح ۳ هستند، به مسافران توصیه می‌شود مگر در موارد ضروری، آنجا را ترک کنند. از ماه مارس، به بازدیدکنندگان کوتاه‌مدت توصیه شده است که فوراً آنجا را ترک کنند، مگر اینکه دلایل قانع‌کننده‌ای برای اقامت داشته باشند.»

کیم همچنین خواستار افزایش هوشیاری برای تضمین امنیت کشتی‌های کره‌ای در دریای سرخ در بحبوحه تنش‌های نظامی اخیر شامل یمن و عربستان سعودی شد.

این وزارتخانه اعلام کرد که هیئت‌های دیپلماتیک در غرب آسیا به نظارت دقیق بر اوضاع ادامه خواهند داد و اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای تضمین امنیت شهروندان کره جنوبی در آنجا انجام خواهند داد.

تنش‌ها در خاورمیانه با ادامه درگیری‌ها بین آمریکا و ایران بیش از یک هفته پس از فروپاشی توافق آتش‌بس ماه گذشته که قرار بود به جنگ چند ماهه که منجر به بسته شدن تنگه هرمز شده بود، پایان دهد، تشدید شده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: کره جنوبی ، ایران و آمریکا ، غرب آسیا
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