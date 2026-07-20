باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سی‌ان‌ان گزارش داد، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران مدعی شده است که واشنگتن همچنان پذیرای دیپلماسی با تهران است.

روبیو پیش از عزیمت به اجلاس انجمن ملل جنوب شرقی آسیا در مانیل ادعا کرد: «ایالات متحده همیشه پذیرای یک راه‌حل دیپلماتیک است. ما چندین بار با ایران تلاش کرده‌ایم و به تلاش خود ادامه خواهیم داد. اگر آن در باز شود، خوشحال خواهیم شد که آن را ببینیم.»

او بدون در نظر گرفتن تجاوز نظامی کشورش طی چند روز گذشته افزود در حالی که ایالات متحده به برداشتن گام‌های لازم برای تضمین امنیت تجارت دریایی جهانی ادامه خواهد داد، سایر کشور‌ها باید با ارائه حمایت مالی یا منابع نظامی برای کمک به تقسیم مسئولیت، مشارکت بیشتری داشته باشند.

روبیو در مورد کشته شدن یک سرباز آمریکایی در روز شنبه در عراق گفت که این یک حادثه در جریان انفجار کنترل‌شده مهمات منفجر نشده از یک پهپاد ایرانی بوده است. وی اذعان کرد که روز جمعه، با وجود رهگیری اکثر موشک‌های ورودی، یک موشک ایرانی به پدافند هوایی اردن نفوذ کرد.

بیانیه او پس از آن منتشر شد که ارتش ایالات متحده نهمین شب متوالی حملات خود علیه ایران را آغاز کرد، که به ادعای آنها از آن برای «کاهش بیشتر توانایی ایران در تنگه هرمز» استفاده می کنند.