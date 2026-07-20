وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که واشنگتن برای رسیدن به یک راه‌حل دیپلماتیک با ایران آماده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سی‌ان‌ان گزارش داد، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران مدعی شده است که واشنگتن همچنان پذیرای دیپلماسی با تهران است.

روبیو پیش از عزیمت به اجلاس انجمن ملل جنوب شرقی آسیا در مانیل ادعا کرد: «ایالات متحده همیشه پذیرای یک راه‌حل دیپلماتیک است. ما چندین بار با ایران تلاش کرده‌ایم و به تلاش خود ادامه خواهیم داد. اگر آن در باز شود، خوشحال خواهیم شد که آن را ببینیم.»

او بدون در نظر گرفتن تجاوز نظامی کشورش طی چند روز گذشته افزود در حالی که ایالات متحده به برداشتن گام‌های لازم برای تضمین امنیت تجارت دریایی جهانی ادامه خواهد داد، سایر کشور‌ها باید با ارائه حمایت مالی یا منابع نظامی برای کمک به تقسیم مسئولیت، مشارکت بیشتری داشته باشند.

روبیو در مورد کشته شدن یک سرباز آمریکایی در روز شنبه در عراق گفت که این یک حادثه در جریان انفجار کنترل‌شده مهمات منفجر نشده از یک پهپاد ایرانی بوده است. وی اذعان کرد که روز جمعه، با وجود رهگیری اکثر موشک‌های ورودی، یک موشک ایرانی به پدافند هوایی اردن نفوذ کرد.

بیانیه او پس از آن منتشر شد که ارتش ایالات متحده نهمین شب متوالی حملات خود علیه ایران را آغاز کرد، که به ادعای آنها از آن برای «کاهش بیشتر توانایی ایران در تنگه هرمز» استفاده می کنند.

برچسب ها: مارکو روبیو ، راه حل دیپلماتیک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
دولت کودک‌کش آمریکا جنایتکار و باید در دادگاه لاهه محاکمه شود.
ارتش کودک‌کش آمریکا جنایتکار و باید در دادگاه لاهه محاکمه شود.
ترامپ در جنگ ۱۲ روزه و در جنگ ۴۰ روزه و هم در جنگ سوم مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در ایران هم محاکمه و مجازات شود.
و ما دیگر مذاکره ایران و آمریکا را قبول نداریم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ترامپ نباید زنده بماند
حتی یک سرباز آمریکایی در منطقه و هم در کشورهای عربی نباید زنده بماند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
عصبانیت رئیس‌جمهور تروریست آمریکا جنایتکار از هلاکت سربازان آمریکایی در جنگ خودساخته علیه ایران / به جنایتکاران جنگی هشدار داده بوده ایم و ما هم از نیروهای متجاوز تروریست های ارتش و حشی آمریکا جنایتکار انتقام می گیریم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
گزافه‌گویی رئیس‌جمهور آمریکا: هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را بکشد، آنها بهای آن را چندین برابر خواهند پرداخت
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ادامه ناامنی و خشونت در آمریکا؛ ۹ کشته و زخمی در کلرادو
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
این دراز گوش رو ادب کنید
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
پس اول غرامت جنگ رو بده اول غرامت رو نقدا پرداخت کنه بعد بیاد مذاکره یا هر چیز دیگه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
اگر آمریکایی‌ها جنایتکار عقل داشتند، وارد جنگ با ایران نمی‌شدند
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
اقدام نظامی آمریکا در جنوب ایران، نقض صریح حقوق بین‌الملل و تلاش برای بی‌ثباتی منطقه است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
انفجار در بحرین و کویت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
انفجار و درگیری در نزدیکی ساختمان دادگاه مهاجرت نیویورک، دفاتر اف‌بی‌آی و آی‌سی‌ای در نیویورک / ساختمان تخلیه شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
شومر: ترامپ فاسدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ما از سال ۱۳۵۹ تاکنون در منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم و نشان داده ایم که هیچ جنایت، تجاوز و حمله را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و از آمریکایی ها و مزدروانشان انتقام می گیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
آمریکا ثابت کرده قابل اعتماد نیست.
ترامپ ثابت کرده قابل اعتماد نیست.
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
حمله آمریکا به شیراز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
فورا خاورمیانه را ترک کنید؛ تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا/ تنگه هرمز از کنترل ایران خارج نخواهد شد
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ترامپ در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در ایران هم محاکمه و مجازات شود.
و ما دیگر مذاکره ایران و آمریکا را قبول نداریم
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
دولت کودک‌کش آمریکا جنایتکار و باید در دادگاه لاهه محاکمه شود.
ارتش کودک‌کش آمریکا جنایتکار و باید در دادگاه لاهه محاکمه شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ترامپ نباید زنده بماند
حتی یک سرباز آمریکایی در منطقه و هم در کشورهای عربی نباید زنده بماند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
خسارت حمله نیروی هوایی متجاوز تروریست ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به دانشگاه‌ها و به شهادت رساندن دانش‌آموزان میناب در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود چطور می‌شود به آمریکا اعتماد کرد در حالی که مشغول مذاکره با ایران بود و وانمود می‌کرد توافق محتمل است، مرتکب جنایت جنگی شد و حتی از بمباران زیر ساخت‌ها و مراکز امدادی و علمی و به شهادت رساندن دانش‌آموزان در میناب دریغ نکرد؟!
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ترامپ و نتانیاهو نباید زنده بمانند
که ترامپ و نتانیاهو نباید زنده بمانند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
خسارت تجاوز و حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات صلح آمیز هسته ای، تهران، و سایر شهرهای ایران در مجامع بین‌المللی هنوز هم متأسفانه پیگیری نشده است چرا؟
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
بنده از حمله سپاه پاسداران به پایگاه هوایی آمریکا/ استقبال می کنم و از این بابت از سپاه پاسداران تشکر و قدردانی می کنم
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ترامپ توان جنگی دیگر را ندارد و ناچار به مذاکره است ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در دستور کار مذاکرات نیست
۰
۶
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۱۲۳
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