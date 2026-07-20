امدادگران هلال‌احمر با الگو گرفتن از فرهنگ عاشورا، راهی خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) می‌شوند تا نشان دهند پرچم خدمت و مقاومت ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - پیرحسین کولیوند رییس جمعیت هلال‌احمر امروز در مراسم رزمایش نیروهای عملیاتی اعزامی به اربعین حسینی با حضور تیم های امدادی عملیاتی و درمانی در جوار مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) گفت: عملیات امداد و نجات اربعین حسینی تنها یک مأموریت امدادی نیست، بلکه تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام (ره)، شهدا و ولایت است و کاروان امداد و نجات هلال‌احمر با همین نگاه راهی خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) می‌شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به حوادث اخیر کشور افزود: جنگ ۱۲ روزه، داغ بزرگی بر سینه ملت ایران بود. آن روز‌ها برای مردم ما، روز‌های آزمون مقاومت، ایثار، فداکاری و شهادت بود و امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر در این آزمون بزرگ، خوش درخشیدند و حماسه‌ای ماندگار آفریدند. در این مسیر، فرمانده و رهبر بزرگی را از دست دادیم؛ شخصیتی که با خون خود بار دیگر اثبات کرد راه عزت و مقاومت با شهادت متوقف نمی‌شود، بلکه با خون شهیدان زنده‌تر و پویاتر ادامه می‌یابد. از همین رو، ما شهدا را زنده می‌دانیم و این وعده صریح الهی است.

کولیوند با بیان اینکه فقدان شهدا مسئولیت خدمتگزاران را دوچندان کرده است، تصریح کرد: امروز وظیفه داریم ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم و با آرمان‌های آنان تجدید پیمان کنیم؛ پیمانی برای تأمین آسایش، آرامش و سلامت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع). ما همواره گفته‌ایم که جمعیت هلال‌احمر، جمعیت امام حسین (ع) است و امدادگران و داوطلبان این مجموعه، سربازان بی‌سنگر مقاومت هستند.

وی با تشریح جایگاه امدادگران بیان کرد: امدادگر هلال‌احمر تنها نجات‌دهنده یک مصدوم یا بیمار نیست، بلکه سرباز میدان انسانیت است؛ کسی که دل به آتش می‌زند، اما سلاحش محبت، تکریم و حفظ کرامت انسان‌هاست. امدادگران در میان آوار‌ها می‌دوند، اما نگاهشان سرشار از امید است؛ نخستین کسانی هستند که وارد صحنه حادثه می‌شوند و آخرین افرادی هستند که آن را ترک می‌کنند و این همان فرهنگ عاشورا، خدمت بی‌منت، ایثار بی‌ادعا و فداکاری بدون چشمداشت است.

کولیوند با اشاره به پیوند فرهنگ امدادگری با نهضت عاشورا تأکید کرد: اگر یاران امام حسین (ع) جان خود را برای احیای دین و حقیقت فدا کردند، امروز امدادگران هلال‌احمر جان خود را برای حفظ جان بندگان خدا به میدان می‌آورند. هر آمبولانس، پرچم امید و احیای زندگی است، هر خودروی نجات پیام ایثار و ازخودگذشتگی را با خود حمل می‌کند و هر امدادگر، ادامه‌دهنده مکتب حضرت زینب (س) در پاسداری از کرامت انسان‌هاست.

رئیس جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: هرجا حادثه‌ای در کشور رخ داده، پیش از فرو نشستن گرد و غبار حادثه، امدادگران هلال‌احمر با لباس‌های سرخ و سفید خود در صحنه حاضر شده‌اند. این لباس صرفاً یک یونیفرم نیست، بلکه پرچم اعتماد مردم و نماد ایثار فرزندان این سرزمین است.

وی خطاب به نیرو‌های اعزامی به عراق گفت: شما از کنار مرقد مطهر حضرت امام (ره) و شهدا راهی کربلا، نجف و عتبات عالیات می‌شوید. بدانید هر گامی که برمی‌دارید، امانتی از خون شهداست؛ با اخلاص، توکل، شجاعت و غیرت خدمت کنید و هرجا انسانی به یاری نیاز داشت، نام ایران، هلال‌احمر و شهدا را سربلند نگه دارید.

کولیوند تأکید کرد: امروز در کنار مرقد مطهر حضرت امام (ره) با شهدا عهد می‌بندیم که پرچم خدمت هرگز بر زمین نماند، راه شهیدان مقاومت را با خدمت به مردم ادامه دهیم و نشان دهیم که خدمت‌رسانی، امتداد مسیر شهداست. هلال‌احمر همچنان پرچمدار امید، آرامش و انسان‌دوستی در ایران و جهان خواهد بود و با همه وجود اعلام می‌کنیم که راه امام (ره)، راه شهدا و راه مقاومت ادامه دارد و کاروان امداد و نجات هلال‌احمر نیز ادامه‌دهنده همین مسیر است.

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، اربعین حسینی ، امداد و نجات هلال احمر
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