باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مصطفی جعفری اظهار کرد: با رویکرد تقویت هویت شهری و غنیسازی اوقات فراغت شهروندان، اقدامات شاخصی در حوزههای مختلف در سطح شهر توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد عملیاتی شده است که از جمله آنها میتوان به اجرای بیش از یک هزار مترمربع دیوارنگاری هنری اشاره کرد.
وی با اشاره به تخصیص اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان برای اجرای طرحهای دیوارنگاری، افزود: این آثار با بهرهگیری از مضامین هنری و مفاهیم متعالی فرهنگ ایثار و شهادت و با استفاده از رنگهای متنوع در نقاط مختلف شهر اجرا شد تا علاوه بر زیباسازی منظر شهری، پیامهای فرهنگی را به شهروندان منتقل کند.
جعفری به اقدامات این سازمان در ایام ماههای محرم و صفر اشاره کرد و گفت: همزمان با این ایام، فضاسازی محیطی متناسب با حال و هوای سوگواری حسینی در دستور کار قرار گرفت که از جمله آن میتوان به نصب المانهای ویژه محرم در خیابان کاشانی، برپایی موکب پذیرایی و اجرای برنامههای فرهنگی در سطح شهر اشاره کرد.
وی همچنین به فضاسازی ویژه برای پاسداشت یاد و خاطره رهبر شهید اشاره کرد و گفت: در این راستا، بنرهای اطلاعرسانی در نقاط مختلف شهر و بیلبوردهای پازلی نصب شد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: برگزاری کلاسهای آموزشی آتشنشانی، امدادرسانی و ... ویژه کودکان و نوجوانان و بزرگسالان در مرکز آموزش شهروندی شهرداری شهرکرد از جمله این اقدامات است.
وی با اشاره به برنامههای اجرایی در مرکز خدمات اجتماعی شهرداری شهرکرد افزود: برگزاری کلاسهای آموزشی رایگان در مرکز خدمات اجتماعی شهرداری، بخشی از تلاشهای این سازمان برای حمایت از اقشار مختلف مردم و ارتقای مهارتهای فردی و اجتماعی شهروندان است.
جعفری همچنین با تاکید بر لزوم حل مشکلات محلهمحور بیان کرد: سلسله نشستهایی در مساجد سطح شهر با حضور مسئولان و مدیران شهری برگزار شد تا با احصای مسائل و مشکلات محلات، راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع و بهبود کیفیت زندگی در مناطق مختلف شهر اتخاذ شود.
وی با اشاره به اهمیت توسعه ورزش همگانی در ایجاد شور و نشاط اجتماعی گفت: علاوه بر اجرای برنامههای متنوع ورزشی در پارک بانوان و مشارکت در برگزاری ورزشهای صبحگاهی، به منظور غنیسازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، زیرساختهای ورزشی خُرد از جمله نصب میزهای تنیس روی میز در پارکهای سطح شهر نیز تامین و در اختیار شهروندان قرار گرفت.
جعفری تأکید کرد: تمامی برنامههای تابستانی این سازمان با هدف افزایش مشارکتهای مدنی و ارتقای سطح رضایتمندی عمومی تدوین و اجرایی شده است که امیدواریم شاهد استمرار و تقویت این اقدامات در فصول آینده باشیم.