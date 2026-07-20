سردار محمدرضا اسحاقی، فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی به مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر تیراندازی در نزدیکی مسجد جامع شهرستان میرجاوه، سریعاً ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه به عمل آمده مشخص شد افراد مسلح ناشناس به سمت مولوی محمدانور ریگی، امام جمعه اهل سنت آن شهرستان با اسلحه گرم شلیک کردهاند و بلافاصله از محل متواری شدهاند که متاسفانه به علت شدت جراحات وارده منجر به فوت ایشان شد.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به صدور دستور پیگیری ویژه در این زمینه افزود: تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس استان به محل حادثه اعزام و اقدامات اولیه جهت شناسایی و دستگیری عوامل این اقدام را آغاز کردهاند که نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد.