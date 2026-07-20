بامداد امروز مولوی محمد انور ریگی امام جمعه اهل سنت مسجد علی‌ابن ابـی طالب (ع) شهرستان میرجاوه سیستان و بلوچستان توسط افراد ناشناس ترور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت ۴ بامداد امروز مولوی محمد انور ریگی امام جمعه اهل سنت مسجد علی‌ابن ابـی طالب (ع) شهرستان میرجاوه سیستان و بلوچستان توسط افراد ناشناس ترور شد.

 این عالم اهل سنت پس از اقامه نماز صبح هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.

وی از منادیان وحدت و صلح جویی در منطقه بود.

همچنین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از صدور دستور ویژه برای شناسایی و دستگیری عوامل ترور مولوی ریگی خبر داد.

سردار محمدرضا اسحاقی، فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان  اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی به مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر تیراندازی در نزدیکی مسجد جامع شهرستان میرجاوه، سریعاً ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه به عمل آمده مشخص شد افراد مسلح ناشناس به سمت مولوی محمدانور ریگی، امام جمعه اهل سنت آن شهرستان با اسلحه گرم شلیک کرده‌اند و بلافاصله از محل متواری شده‌اند که متاسفانه به علت شدت جراحات وارده منجر به فوت ایشان شد.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به صدور دستور پیگیری ویژه در این زمینه افزود: تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس استان به محل حادثه اعزام و اقدامات اولیه جهت شناسایی و دستگیری عوامل این اقدام را آغاز کرده‌اند که نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

ترور امام جمعه اهل سنت میرجاوه

منبع: پلیس

 

برچسب ها: طرح ترور ، افراد مسلح
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
آدم خوب حیفه که به جز شهادت از این دنیا بره، روحش شاد
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
چه روزی روز شهادت حضرت رقیه قطعا ادم خوبی بوده روحش شاد
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۲۹ تير ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا.
۱
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
خدا رحمتش کند
۶
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۹:۴۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
تسلیت بلوچستان
۵
۳۱
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