رئیس مجلس ملی ونزوئلا گفت که تعداد کشته‌شدگان زلزله‌های متوالی ماه گذشته در ونزوئلا به ۵۲۰۸ نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا گفت که تعداد کشته‌شدگان زلزله‌های متوالی ماه گذشته در ونزوئلا به ۵۲۰۸ نفر رسیده است.

رودریگز جدولی را در پلتفرم رسانه اجتماعی آمریکایی X منتشر کرد که نشان می‌دهد ۱۶۷۴۰ نفر در این زلزله‌های قدرتمند زخمی شده‌اند. وی گفت که مقامات به ۱۲۸۳۲۴ خانواده کمک کرده و ۱۰۷ اردوگاه موقت برای اسکان ۲۳۸۲۰ نفر ایجاد کرده‌اند.

دولت همچنین ۱۳۸۸ پس‌لرزه را ثبت کرد. وزارت محیط زیست ونزوئلا از پیشرفت در طرح احیای محیط زیست که برای احیای مناطق ساحلی لا گوایرا، یکی از مناطقی که بیشترین آسیب را از زلزله دیده است، آغاز شده است، خبر داد.

مقامات در بیانیه‌ای که در حساب رسمی اینستاگرام این وزارتخانه منتشر شد، اعلام کردند که گونه‌های گیاهی بومی برای کمک به احیای تعادل اکولوژیکی خط ساحلی و احیای اکوسیستم محلی معرفی خواهند شد.

نلسون رودریگز، وزیر قدرت مردمی برای سوسیالیسم زیست‌محیطی گفت که این دو زلزله حدود ۲.۱۰۶ میلیون تن آوار در منطقه آسیب‌دیده ایجاد کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد که این تخمین با استفاده از یک مطالعه مدل‌سازی که به طور مشترک توسط دولت ونزوئلا و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) انجام شده است، تهیه شده است.

این دو زلزله با بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر، در ۲۴ ژوئن این کشور آمریکای جنوبی را لرزاندند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: زلزله ، زمین لرزه
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