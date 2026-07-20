باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به خروجی مدل‌ها و عدم تغییر در الگوی نقشه ها، امروز هم کماکان وقوع دما‌های ۴۰ و بالاتر از ۴۰ را در اغلب نقاط استان انتظار داریم.

او افزود: از فردا روند تغییرات دما کاهشی خواهد بود و از شدت گرما هم کاسته می‌شود.

زارعی بیان کرد: با تقویت گرادیان فشار منطقه و تشدید باد‌های ۱۲۰ روزه تا اواخر هفته بخصوص برای امروز و فردا وزش باد شدید و گرد و خاک به ویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود که در مناطق مستعد در برخی ساعات باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا هم خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی عنوان کرد: در این مدت وقوع طوفان گرد و خارک و بروز خسارت هم در مرز شرقی استان دور از انتظار نیست.

او ادامه داد: در شبانه روز گذشته هم ۱۸ ایستگاه وقوع دما‌های ۴۰ و بالاتر از ۴۰ را از بین ۲۸ ایستگاه ثبت دما گزارش کرده‌اند.

زارعی تصریح کرد: خضری دشت بیاض و قاین با حداقل دمای ۲۳ درجه سلسیوس خنک‌ترین و دهسلم، بندان و طبس هم مشترکا با حداکثر دمای ۴۷ درجه گمترین نقاط استان بوده‌اند و تغییرات دمایی در مرکز استان بین ۳۹ و ۲۷ درجه سلسیوس ثبت شده است.