به گفته کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از فردا روند تغییرات دما کاهشی خواهد بود و از شدت گرما هم کاسته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به خروجی مدل‌ها و عدم تغییر در الگوی نقشه ها، امروز هم کماکان وقوع دما‌های ۴۰ و بالاتر از ۴۰ را در اغلب نقاط استان انتظار داریم.

او افزود: از فردا روند تغییرات دما کاهشی خواهد بود و از شدت گرما هم کاسته می‌شود.

زارعی بیان کرد: با تقویت گرادیان فشار منطقه و تشدید باد‌های ۱۲۰ روزه تا اواخر هفته بخصوص برای امروز و فردا وزش باد شدید و گرد و خاک به ویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود که در مناطق مستعد در برخی ساعات باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا هم خواهد شد. 

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی عنوان کرد: در این مدت وقوع طوفان گرد و خارک و بروز خسارت هم در مرز شرقی استان دور از انتظار نیست.

او ادامه داد: در شبانه روز گذشته هم ۱۸ ایستگاه وقوع دما‌های ۴۰ و بالاتر از ۴۰ را از بین ۲۸ ایستگاه ثبت دما گزارش کرده‌اند.

زارعی تصریح کرد: خضری دشت بیاض و قاین با حداقل دمای ۲۳ درجه سلسیوس خنک‌ترین و دهسلم، بندان و طبس هم مشترکا با حداکثر دمای ۴۷ درجه گمترین نقاط استان بوده‌اند و تغییرات دمایی در مرکز استان بین ۳۹ و ۲۷ درجه سلسیوس ثبت شده است.

برچسب ها: دمای هوا ، هواشناسی
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