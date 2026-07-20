باشگاه خبرنگاران جوان - نگاهی به سطح تلفات و خسارات دشمن نشان می‌دهد که با وجود سانسور آمریکا گستره خسارات و تلفات حملات ایران بیشتر شده تا جایی که این عملیات‌ها قوی‌تر از حملات کشورمان در جنگ تحمیلی رمضان ارزیابی می‌شود.

در حالی که در گذشته واشنگتن تلاش می‌کرد هرگونه خسارت را محدود یا کم‌اهمیت جلوه دهد، این بار حتی منابع رسمی آمریکایی نیز ناچار به انتشار بخشی از آمار تلفات و خسارات شده‌اند. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرده است که در جریان حملات موشکی و پهپادی ایران، دو نظامی آمریکایی کشته شده‌اند، یک نظامی همچنان مفقودالاثر است و چند نظامی دیگر نیز برای درمان به بیمارستان‌های اردن منتقل شده‌اند. این در شرایطی است که به گفته سنتکام، حملات در زمانی رخ داده که نیرو‌های آمریکایی در حال مقابله با موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی بوده‌اند. همزمان، شبکه فاکس‌نیوز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده است که از آغاز حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین و اردن، دست‌کم ۱۳ نظامی آمریکایی زخمی شده‌اند.

«مارک روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به کشته شدن سربازان آمریکایی گفت: «کشته شدن سرباز آمریکایی در عراق، یک حادثه در جریان کنترل پهپاد ایرانی بود که سرنگون شد.» روبیو همچنین اذعان کرد: «یک موشک ایرانی جمعه گذشته توانست با وجود رهگیری بیشتر موشک‌ها، از پدافند هوایی اردن عبور کند.»

تجربه عملیات‌های گذشته آمریکا نشان داده که پنتاگون معمولاً اطلاعات مربوط به تلفات را با تأخیر و به‌صورت محدود منتشر می‌کند تا از تأثیر منفی آن بر افکار عمومی و روحیه نیرو‌های نظامی جلوگیری شود، اما این اخبار خیلی زود در رسانه‌ها مطرح شد. از همین رو، برخی ناظران معتقدند آمار اعلام‌شده لزوماً تصویر کامل خسارات واردشده نیست، اما شدت قدرت حملات را نشان می‌دهد. ضربات ایران به پایگاه آمریکا در اردن میزان دقت و اشراف عملیاتی ایران را به خوبی به نمایش می‌گذارد.

روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج ۲۱ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا رقیه (س) و تقدیم به دختر بچه‌های شهید جنگ تحمیلی سوم، با کمک شما، هواپیما‌های بزرگ ترابری C۱۷ و هواپیما‌های فرمانده کنترل P۸ ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک‌های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنهاخسارت سنگین وارد کردند.» سپاه در اطلاعیه‌ای دیگر درباره عملیات علیه اهدافی در کویت اعلام کرد: «نیرو‌های رزمنده شجاع ما در موج ۲۲ عملیات نصر ۲ با رمز مقدس یارقیه (س) سلام الله علیها، در پاسخ به تجاوزات مکرر آمریکایی‌ها به خاک ایران، طی حمله پهپادی یک سامانه رادار اخطار اولیه دشمن آمریکایی را به طور کامل منهدم کردند و همچنین در حمله دیگری یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپاد‌های MQ ۹ آمریکا در پایگاه علی السالم را مورد اصابت قرار داده و چند پهپاد را به آتش کشیدند.»

در کنار این موضوع، گزارش‌هایی نیز درباره محدود شدن دسترسی عمومی به تصاویر برخی مناطق هدف قرار گرفته منتشر شده است. از جمله «سیاوش اردلان» خبرنگار بی‌بی‌سی عنوان کرده که تصاویر برخی نقاط هدف حملات ایران در کشور‌های منطقه در سرویس گوگل‌مپ دچار تاری شده است. موضوعی که نشان‌دهنده حساسیت امنیتی و تخریب‌های احتمالی در این مناطق است.

از سوی دیگر، انتشار تصاویر مربوط به آسیب‌دیدگی برخی زیرساخت‌های منطقه، از جمله نیروگاه شعیبه کویت، نشان می‌دهد دامنه آثار جنگ تنها به پایگاه‌های نظامی محدود نمانده و زیرساخت‌های حیاتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که درگیری‌های اخیر از منظر دقت اصابت، وسعت اهداف و میزان هزینه تحمیل‌شده به آمریکا، نسبت به دوره‌های پیشین متفاوت بوده است.

همچنین انتشار زودهنگام آمار تلفات و مجروحان از سوی منابع آمریکایی، این ارزیابی را تقویت کرده که پنهان نگه داشتن ابعاد واقعی خسارات، نسبت به گذشته دشوارتر شده است.

منبع: فارس