با تشدید تجاوز آمریکا علیه ایران و واکنش تهران، قیمت نفت ۳ درصد جهش کرد و نفت برنت از ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت روز دوشنبه ۳ درصد افزایش یافت و نفت خام برنت از ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرد، زیرا تجاوز آمریکا علیه ایران و واکنش‌های تهران تشدید شد و حمل و نقل انرژی در تنگه هرمز را محدود کرد.

بهای معاملات آتی نفت خام برنت با ۲.۶۹ دلار یا ۳.۰۵ درصد افزایش تا ساعت ۲۳:۴۳ به وقت گرینویچ به ۹۰.۷۹ دلار رسید که بالاترین سطح آن از ۱۱ ژوئن است و پس از افزایش ۱۵.۹ درصدی هفته گذشته که بزرگترین افزایش هفتگی آن از آوریل بود، به روند صعودی خود ادامه داد.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز به ۸۴.۶۸ دلار در هر بشکه رسید که ۲.۱۹ دلار یا ۲.۶۵ درصد افزایش یافته و بالاترین سطح از ۱۲ ژوئن تاکنون است.

قیمت‌های آتی نفت هفته گذشته ۱۵.۵ درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش هفتگی از اوایل ماه مارس تاکنون بود.

چند روز گذشته حملات روزانه آمریکا به ایران تشدید شد که بر مناطق ساحلی، به ویژه بخش جنوبی، متمرکز بوده است، جایی که بسیاری از بنادر، لنگرگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی هدف قرار گرفته‌اند.

در پاسخ به تجاوز آمریکا، ایران حملاتی را به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه، از خلیج فارس گرفته تا اردن و سوریه، و همچنین زیرساخت‌های مرتبط با تلاش‌های نظامی آمریکا، انجام داد.

منبع: المیادین

برچسب ها: قیمت نفت ، ایران و آمریکا ، تنگه هرمز
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