روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی و ادارات این استان روز دوشنبه ۲ ساعت زودتر و راس ساعت ۱۱ تعطیل می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد: بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، به دلیل شدت گرمای هوا و نیز با هدف مدیریت مصرف برق و صرفه‌جویی در مصرف آب، ‌پایان فعالیت‌کار دستگاه‌های اجرایی، موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها بیمه‌ها و شهرداری‌ها در روز دوشنبه مورخ ۲۹تیرماه۱۴۰۵، ساعت ۱۱ و ۲ساعت زودتر از وقت اداری مقرر تعیین شد.

گفتنی است؛ دستگاه‌های عملیاتی ارائه خدمات ضروری اعم از مراکز نظامی و انتظامی، امدادی، آتش نشانی، اتفاقات آب، برق و گاز و… طبق روال معمول و بر اساس نحوه فعالیت تعریف شده، به ارائه خدمت مشغول خواهند بود.

همچنین در این اطلاعیه از مردم خواسته شده است با توجه به افزایش میزان مصرف و به منظور پایداری در ارایه خدمات و پیشگیری از قطع برق و آب، در مصرف برق و آب صرفه‌جویی لازم را داشته باشند.

برچسب ها: تعطیلی ادارات ، گرمای هوا
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