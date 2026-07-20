باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اتحاد، رمز پیروزی + فیلم

حمایت از نیروی مسلح و خونخواهی امام شهید در اجتماعات شبانه مردمی ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در صد و چهل و یکمین شب خروش مردم در خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی مردم از راز و رمز پیروزی گفتند.

 

مطالب مرتبط
اتحاد، رمز پیروزی + فیلم
young journalists club

تشییع میلیونی، نماد همدلی و اخوت دو ملت + فیلم

اتحاد، رمز پیروزی + فیلم
young journalists club

اهتزاز پرچم خونخواهی امام شهید در قم + فیلم

اتحاد، رمز پیروزی + فیلم
young journalists club

پایان وداع؛ آغاز مسیر قله پیشرفت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمایت از رژیم صهیونیستی، هزینه‌سازتر از همیشه برای واشنگتن + فیلم
۷۸۳

حمایت از رژیم صهیونیستی، هزینه‌سازتر از همیشه برای واشنگتن + فیلم

۲۸ . تير . ۱۴۰۵
پیام وحدت در صدر واکنش‌ها + فیلم
۵۱۴

پیام وحدت در صدر واکنش‌ها + فیلم

۲۸ . تير . ۱۴۰۵
راهبرد آمریکا در برابر ایران به دیوار بن‌بست رسید + فیلم
۴۸۰

راهبرد آمریکا در برابر ایران به دیوار بن‌بست رسید + فیلم

۲۸ . تير . ۱۴۰۵
اتحاد، رمز پیروزی + فیلم
۱۹

اتحاد، رمز پیروزی + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha