باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی‌راد - محمود سیادتی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی استان کرمان، از پتانسیل بالای این استان برای ورود به بازار‌های افغانستان خبر داد.

وی تأکید کرد که استان کرمان می‌تواند به تنهایی تا ۵۰ درصد از نیاز‌های بازار افغانستان را تأمین کند.

سیادتی در این دیدار ضمن تمجید از ابتکار اتاق بازرگانی کرمان در بررسی موضوعی بازار‌های هدف، افزود: افغانستان پس از ۵۰ سال، اکنون در حال تجربه امنیت پایدار است و فرصت‌هایی که در گذشته در دسترس نبود، اکنون فراهم شده است.

وی با اشاره به اشتراکات تجاری، حوزه‌های کشاورزی و معدن را زمینه‌های اصلی همکاری میان کرمان و افغانستان دانست.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به وضعیت اقتصادی افغانستان گفت: در ۵ سال اخیر، با وجود تغییرات سیاسی، واحد‌های تولیدی در افغانستان تا ۴ برابر رشد کرده و ارزش پول ملی این کشور نیز حفظ شده یا حتی افزایش یافته است.

وی افزود: که ذخایر گسترده معدنی و نیروی کار ارزان، بازار بسیار جذابی در افغانستان ایجاد کرده است.

وی در ادامه با هشدار نسبت به رقابت در این بازار گفت: «اگر هر بازاری فصلی داشته باشد، اکنون فصل بهار بازار افغانستان است؛ اما این بهار طولانی نخواهد بود، زیرا رقبا در حال ورود هستند.» وی با اشاره به تغییر مسیر تجارت در منطقه، خاطرنشان کرد که پیش از این ۷۰ درصد دارو، گندم، لبنیات و سیمان افغانستان از پاکستان وارد می‌شد، اما با بسته شدن مرز‌های پاکستان، فرصتی برای سایر کشور‌ها فراهم شد که متأسفانه از آن به درستی استفاده نکردیم.

وی از ازبکستان به عنوان رقیب جدی یاد کرد که تنها در یک سال گذشته، ۴۱ درصد رشد صادرات به افغانستان داشته است.

سیادتی با تأکید بر اهمیت امنیت همسایگی، اظهار داشت: افغانستان تنها یک بازار هدف نیست، بلکه همسایه ماست. امنیت آن با امنیت ایران گره خورده است. با توجه به جوان بودن جمعیت این کشور، اگر فرصت‌های شغلی ایجاد نشود، موج جدید مهاجرت به ایران بروز خواهد کرد.

وی پیشنهاد کرد:که با توجه به نیاز اشتغال در افغانستان، صدور خدمات فنی و مهندسی از سوی ایران می‌تواند یک اولویت باشد.

همچنین با اشاره به نزدیکی فرهنگی و زبان مشترک، بر لزوم تمرکز بر کالا‌های وارداتی و ایجاد بازار‌های سوم (تجارت واسطه‌ای) تأکید کرد.

رئیس اتاق مشترک در پایان افزود: افغانستان جایگزینی برای محصولات ماست؛ برای مثال پنبه افغانستان جایگزین کشت تریاک شده و کنجد افغانستان از پیش وارد می‌شد. همچنین برای واردات دانه‌های روغنی و خوراک دام، پتانسیل بالایی وجود دارد.

وی همچنین اعلام کرد که کرمان سومین استانی خواهد بود که شعبه اتاق مشترک ایران و افغانستان در آن تأسیس می‌شود تا با حمایت هیئت‌رئیسه اتاق، از ظرفیت‌های این بازار حداکثر بهره‌برداری شود.