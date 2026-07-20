باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام و المسلمین خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه درباره برکات تلاوت قرآن و نحوه خواندن این کتاب آسمانی گفت: تلاوت قرآن برای انسان مایه رفعت معنوی است. در روایات آمده که اگر می‌خواهید خدا با شما سخن بگوید، قرآن بخوانید. اگر می‌خواهید شما با خدا سخن بگویید، ادعیه بخوانید. خداوند به پیامبرش (ص) فرمود: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذی خَلَقَ، خَلَقَ الإِنْسانَ مِنْ عَلَق، اقْرَأْ وَ رَبُّکَ الأَکْرَمُ، الَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ. بعد خداوند به پیامبرش (ص) دستور داد: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. ترتیل نوع قرائتی است، که با دریافت مفهوم همراه است. می‌گویند باید علاوه‌بر خواندن قرآن، مضامین و مفاهیم آن را درک کرد.

حجت‌الاسلام خاموشی به تفاوت میان قرائت و ترتیل قرآن پرداخت و توضیح داد: قرائت قرآن مرحله‌ای بهتر از ترتیل است. یعنی زمانی که قرآن را قرائت می‌کنید، به خداوند از شرّ شیطان رجیم پناه می‌برید. یعنی تمام دل و ذهنت را به قرآن می‌سپارید؛ چراکه خدا هدایتگر است، خداوند شما را به سمت تعالی و کمال می‌برد. در سوره بقره آمده است: ذَٰلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّقِینَ. انسان اگر می‌خواهد اهل هدایت باشد، باید به قرآن مراجعه کند.

رئیس سازمان اوقاف درباره تفاوت کلام خدا با کلام بشر خاطرنشان کرد: مطمئن باشید فرق کلام خدا با کلام بشر در این کلام پیامبر اکرم (ص) خلاصه می‌شود: فضل القرآن علی سائر الکلام، کفضل الله علی خلقه. خداوند متعال غنای مطلق است و بشر فقر مطلق است.