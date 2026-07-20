قاچاقچی کالا در سقز به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال محکوم شد

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از محکومیت یک قاچاقچی کالا به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی در شهرستان سقز خبر داد.

حسین رحیمیان اظهار کرد: پرونده قاچاق کالا شامل چهار دستگاه تلویزیون، دو دستگاه کولر گازی، اقلام خرازی و سایر کالاها به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان سقز مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و وی را به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: این محموله قاچاق توسط مأموران پاسگاه آدینان هنگام کنترل و پایش خودروهای عبوری از داخل یک دستگاه خودرو کشف شد.

رحیمیان خاطرنشان کرد: پس از کشف کالاهای قاچاق، پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال و پس از طی مراحل قانونی، حکم محکومیت متهم صادر شد.