قاچاقچی کالا در سقز به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال محکوم شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از صدور حکم محکومیت ۲۰ میلیارد ریالی برای قاچاقچی کالا در شهرستان سقز خبر داد و گفت: این پرونده پس از کشف محموله قاچاق توسط مأموران انتظامی و رسیدگی در تعزیرات حکومتی به صدور رأی منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _  مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از محکومیت یک قاچاقچی کالا به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی در شهرستان سقز خبر داد.

حسین رحیمیان اظهار کرد: پرونده قاچاق کالا شامل چهار دستگاه تلویزیون، دو دستگاه کولر گازی، اقلام خرازی و سایر کالاها به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان سقز مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و وی را به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: این محموله قاچاق توسط مأموران پاسگاه آدینان هنگام کنترل و پایش خودروهای عبوری از داخل یک دستگاه خودرو کشف شد.

رحیمیان خاطرنشان کرد: پس از کشف کالاهای قاچاق، پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال و پس از طی مراحل قانونی، حکم محکومیت متهم صادر شد.

برچسب ها: تعزیرات ، تعزیرات حکوتی ، قاچاق ، کالا قاچاق ، محکومیت ، سقز ، کردستان ، قانون
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