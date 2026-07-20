امکان ثبت اعلام آمادگی حج تمتع ۱۴۰۶ برای دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج که تاریخ ودیعه‌گذاری آنان تا ۳۰ آذرماه ۱۳۸۶ است فراهم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مرحله اعلام آمادگی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ از روز ۲۱ تیرماه به‌صورت سراسری در سامانه «حج من» به آدرس my.haj.ir آغاز شده و تا کنون حدود ۵۰ هزار نفر متقاضیان نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود اقدام کرده‌اند.

در روز‌های گذشته از این مرحله، اولویت ثبت اعلام آمادگی ابتدا صرفاً برای زائرانی فراهم شد که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۴۰۵ نام‌نویسی کرده بودند، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، امکان اعزام و تشرف به سرزمین وحی را پیدا نکردند.

سپس از روز شنبه ۲۷ تیرماه اولویت برای دارندگان قبوض تا ۳۰ مهر ماه نیز بازگشایی شد و از امروز اولویت‌های جدید نیز می‌توانند ثبت اعلام آمادگی کنند.

صرفا این ظرفیت جدید برای استان‌هایی بازگشایی می‌شود که دارای ظرفیت خالی می‌باشد 

برای اولویت‌های قبلی نیز پیامک اطلاع‌رسانی ارسال و از آنان برای ثبت اعلام آمادگی دعوت به عمل آمد. 

از سایر اولویت‌ها نیز مطابق جدول زمان‌بندی، از طریق اطلاعیه‌های بعدی دعوت خواهد شد.

تاکید می‌شود متقاضیان پیش از ثبت اعلام آمادگی، نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات فردی و اطلاعات حساب بانکی خود در سامانه «حج من» اقدام کنند.

پس از پایان مرحله اعلام آمادگی، متقاضیان باید با مراجعه به پزشکان معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت، معاینات و ارزیابی‌های پزشکی را انجام دهند تا استطاعت جسمانی آنان برای تشرف به حج تمتع ۱۴۰۶ بررسی و تأیید شود. زمان مراجعه به پزشک و نوع آزمایش‌های مورد نیاز نیز متناسب با شرایط هر متقاضی، از طریق پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پس از تأیید استطاعت جسمانی، مراحل بعدی ثبت‌نام شامل انجام پیش ثبت‌نام و سپس ثبت نام قطعی و انتخاب کاروان تا تکمیل فرآیند نام‌نویسی و پرداخت هزینه‌های مربوط، براساس برنامه زمان‌بندی و اطلاعیه‌های بعدی سازمان حج و زیارت اطلاع‌رسانی و انجام خواهد شد.

منبع: سازمان حج و زیارت

برچسب ها: حج تمتع ، حج و زیارت
خبرهای مرتبط
اعلام اولویت‌های جدید جهت ثبت اعلام آمادگی حج تمتع ۱۴۰۶ از امروز
فعالیت ایستگاه‌های راهنمایی زائران و امور گمشدگان در مسیر اربعین
ثبت‌نام ۸۸۰هزار نفر در سماح/ توصیه به ثبت‌نام زودهنگام زائران اربعین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیامک‌های فروش عتیقه با مشخصات شخصی؛ ترفند جدید کلاهبرداران
اعزام ۸۵۰۰ امدادگر هلال احمر به عراق/ آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی در اربعین
احداث ۲۲۰۰ درمانگاه در مسیر پیاده روی اربعین حسینی 
اولویت‌های جدید ثبت اعلام آمادگی متقاضیان حج اعلام شد
آخرین اخبار
اولویت‌های جدید ثبت اعلام آمادگی متقاضیان حج اعلام شد
احداث ۲۲۰۰ درمانگاه در مسیر پیاده روی اربعین حسینی 
اعزام ۸۵۰۰ امدادگر هلال احمر به عراق/ آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی در اربعین
پیامک‌های فروش عتیقه با مشخصات شخصی؛ ترفند جدید کلاهبرداران
آزادسازی محموله دارویی کشتی توسکا برای بیماران دیالیزی حیاتی است
هشدار قوه قضاییه نسبت به هرگونه انتشار محتوای خلاف امنیت ملی
رئیس پلیس راهور فراجا: تمام محور‌های آسیب‌دیده هرمزگان بازگشایی شد
اقتدار پلیس آگاهی در مسیر اربعین؛ از رصد هوشمند مجرمان تا خدمت‌رسانی به زائران حسینی
سامانه صدور گواهی وضعیت تاهل؛ دریافت آنلاین گواهی وضعیت ازدواج و تأهل
قاتل فراری از قصاص رهایی یافت
حمله به بیمارستان شهید بقایی اهواز جنایت جنگی است
واریز حقوق تیر بازنشستگان از روز دوشنبه آغاز می‌شود
رئیس قوه قضاییه: به هیچ وجه در هیچ یک از رسیدگی‌های قضایی، سوگیری سیاسی نداریم
دو تن از عوامل جنایات میدان شهید علیخانی اصفهان مجازات شدند
اربعین؛ مدرسه بزرگ انسانیت و کرامت/ الگویی پایدار برای بزرگترین اجتماعات بشری
پورجمشیدیان: همه مرز‌های اربعینی آماده و بدون مشکل است
سرای زندگی بستری برای تکریم و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان
کسب رتبه نخست شهرداری منطقه ۱۰ در تحقق درآمد‌های شهرسازی تا پایان تیر
اعمال قانون بیش از یک میلیون و ۳۹۸ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مرداد ماه سال ۱۴۰۵
پایان سرقت‌های «مامورنما» در تهران؛ کشف سلاح و تجهیزات جعلی از متهم
خانه‌ هنرمندان معلول راه‌اندازی می‌شود
محدودیت‌های تردد در برخی محور‌های سیرجان تا پایان ایمن‌سازی ادامه دارد
ثبت‌نام ۸۸۰هزار نفر در سماح/ توصیه به ثبت‌نام زودهنگام زائران اربعین
اجرای ۱۰ طرح سراسری مقابله با جرایم اقتصادی
ارتقای خدمات سلامت در اربعین با تکیه بر پژوهش و همکاری‌های بین‌بخشی
هرگونه تصرف و ساخت‌وساز در اراضی مستحدث ساحلی دریای خزر ممنوع است
جاماندن یک تکه شیشه، قاتل را لو داد
برای کافه‌های خیابانی مجوز صنفی به‌تنهایی کافی نیست
فرار ۸ ماهه قاتل پایان یافت؛ دستگیری متهم به قتل در عملیات ویژه پلیس آگاهی