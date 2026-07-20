باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به شرایط کشور و تحریمها گفت: این کنفرانس در شرایطی برگزار شده که دو پیام مهم دارد؛ پیام نخست این است که کار و تلاش در ایران، حتی در شرایط سخت، تعطیلپذیر نیست و اگر دشمنان بخواهند ما را متوقف کنند، موفق نخواهند شد، چرا که ملت ایران و توان تکنولوژیک آن تعطیلناپذیر است.
او پیام دوم را اینگونه تشریح کرد که هر ملت، مجموعه یا خانوادهای اگر در شرایط فشار قرار بگیرد و مانند ملت ایران ریشههای عمیق تاریخی داشته باشد، با اثبات هزاران ساله خود نشان داده است که هرگز تسلیمناپذیر بوده و تحمل، مقاومت و بالندگی را در برابر دشمنانش تقویت میکند.
شریعتی ادامه داد: این کنفرانس با توجه به شرایط موجود، برای بحث انرژی کشور، اصالتی ویژه دارد. عنوان این نشست یعنی توسعه نیروهای تجدیدپذیر با رویکرد مردمسازی و تابآوری سیستم کشور دقیقاً همان نیاز امروز کشور است؛ چراکه وقتی دشمن با تهدید، تلاش میکند از نیازهای زندگی مردم بهعنوان ابزار فشار استفاده کند، باید با بهمیدان آوردن همه ظرفیتها پاسخ داد.
او افزود: در حوزه انرژی، بهویژه در بخش نیروگاههای تجدیدپذیر، باید توان مردم، سرمایه مردم و همه ظرفیتهایی که از آن با عنوان مردمسازی یاد میشود، به میدان آورده شود تا این مسیر مؤثر باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به جنگ زیرساختی گفت: پاسخ به این موضوع را به دو گونه خواهیم داد؛ بخشی در اختیار نیروهای مسلح و مسئولان ارشد کشور است که کار خود را انجام میدهند، اما بخش دیگر که به ما مربوط میشود، در حوزههای فنی، دانشی، علمی و صنعتی کشور است.
شریعتی تصریح کرد: پاسخ ما به حمله به زیرساختها، بهویژه در حوزه انرژی، افزایش توان کشور است. این افزایش توان باید در سیستم انرژی و بهخصوص با توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بهصورت پراکنده و همچنین بهمیدان آوردن توان و سرمایه مردم دنبال شود.
او گفت: دشمنان باید بدانند اگر بخواهند انرژی کشور را دچار چالش کنند، چه در نفت، چه در فرآوردههای نفتی و چه در گاز، در نهایت اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد ملی آمریکا که مبتنی بر دلار و دلار مبتنی بر نفت است، تحت تأثیر قرار میگیرد.
شریعتی با اشاره به پشتوانه دلار در جهان اظهار کرد: از دهه ۱۹۷۰ پشتوانه دلار در دنیا نفت قرار گرفت و امروز آنچه میتواند برای دشمنان ما، بهویژه دشمن آمریکایی، دردسر ایجاد کند، قطع جریان نفت است.
او تأکید کرد: بخشی از این موضوع مربوط به نیروهای مسلح است، اما در بخشهای فنی، دانشی، علمی و صنعتی کشور، باید پاسخ به تحریم و فشار بر زیرساختها را با افزایش توان تولید و توسعه انرژی، بهویژه نیروگاههای تجدیدپذیر، بدهیم؛ موضوعی که به گفته او محور اصلی این کنفرانس نیز بوده است.
شریعتی اظهار کرد: باتوجه به هدفگذاری برنامه هفتم اکنون از برنامه خوشبختانه نه تنها عقب نیستیم بلکه جلو هستیم.