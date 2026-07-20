فایننشال تایمز گزارش داد که حمایت از تحریم‌های جدید ضد روسی در اتحادیه اروپا در حال کاهش است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فایننشال تایمز به نقل از منابعی گزارش داد که حمایت از تحریم‌های جدید ضد روسی در اتحادیه اروپا در حال کاهش است، زیرا دولت‌های اروپایی نگران این هستند که چنین اقداماتی می‌تواند به شرکت‌های پیشرو آنها آسیب برساند.

به گفته این روزنامه، چندین کشور از جمله اتریش، آلمان، یونان، ایتالیا، پرتغال و فرانسه به دنبال معافیت از بسته تحریم‌های بیست و یکم یا مسدود کردن اقدامات پیشنهادی بروکسل بوده‌اند.

فایننشال تایمز گفت که یونان با تحریم‌های جدید مخالف است، زیرا ممنوعیت پیشنهادی کمیسیون اروپا برای حمل و نقل LNG روسیه می‌تواند بر شرکت کشتیرانی دیناگاس تأثیر بگذارد. آلمان و پرتغال به دنبال معافیت از محدودیت‌های واردات ماهی روسی هستند و استدلال می‌کنند که این ماهی‌ها برای حمایت از صنایع فرآوری داخلی مورد نیاز هستند.

 این روزنامه افزود که فرانسه و ایتالیا، دو مقصد گردشگری پیشرو در اروپا، خواهان سیاست ویزای آسان‌تری برای شهروندان روسی هستند. در همین حال، اتریش دوباره درخواست رفع توقیف دارایی‌های مرتبط با بانک رایفایزن را داده است.

در ۱۵ ژوئیه، سفرای کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نتوانستند بر سر بیست و یکمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه به توافق برسند و مذاکرات تا ۲۳ ژوئیه به تعویق افتاد.

منبع: تاس

برچسب ها: تحریم روسیه ، جنگ اوکراین
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