وزیر ورزش و جوانان صبح امروز دوشنبه ۲۹ تیر از ۵ فدراسیون ورزشی و امکانات آنها بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان صبح امروز (دوشنبه ۲۹ تیر ماه) از محل فدراسیون‌های شمشیربازی، گلف، بیماران خاص و پیوند اعضا، اسکی و ورزش‌های زمستانی و اسکواش بازدید کرد.



هدف از بازدید این ۵ فدراسیون، بررسی شرایط و موقعیت سخت افزاری آن‌ها است که در یک ساختمان واقع شده‌اند. وزیر ورزش و جوانان در این بازدید از نزدیک با روسا و سایر ارکان فدراسیون‌های مربوطه گفت‌و‌گو کرد و در جریان آخرین برنامه‌های آن‌ها قرار گرفت.

حمایت وزارت ورزش و‌جوانان از اعزام کاروان بیماران خاص به بازی‌های جهانی بلژیک

احمد دنیامالی در بازدیدی که از فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا داشت، تأکید کرد کاروان ورزش ایران با حمایت این وزارتخانه در بازی‌های جهانی این رشته (سال آینده) حضور پیدا خواهد کرد.

وی در این رابطه دستور داد فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا تفاهم‌نامه‌ای را با فدراسیون پزشکی منعقد کنند تا اعتبار ویژه‌ای برای حضور کاروان این در بازی‌های بلژیک در نظر گرفته شود.

وزیر ورزش و جوانان در دیدار با رییس فدراسیون یادآور شد که این وزارتخانه اهتمام ویژه‌ای به ورزش توان‌یابان و به خصوص معلولیت‌های بالا دارد و بیماران خاص و پیوند اعضا هم در این فهرست گنجانده شده است.

مسئولان فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا درخواست برگزاری مسابقات کشوری این حوزه را به دکتر دنیامالی دادند که مقرر شد طی مکاتبه با هیأت‌ها و ادارات کل استانی این مسیر هموار شود.