باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهی تکرمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودبار گفت: محیط‌بانان و کارشناسان این با نصب دوربین‌های تله‌ای، عملیات پایش و نظارت مستمر بر زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان را در تیر ماه امسال تشدید کردند.

او افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست رودبار با استقرار دوربین‌های تله‌ای در نقاط حساس و کلیدی، عملیات پایش و نظارت مستمر بر زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان را با هدف رصد حیات وحش و ارتقای سطح حفاظت از گونه‌های جانوری اجرا کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودبار با بیان اینکه پایش مستمر زیستگاه‌ها از مهمترین اولویت‌های این اداره است، تصریح کرد: این شهرستان به دلیل برخورداری از تنوع ارزشمند گونه‌های جانوری از جمله مرال، کل و بز، خرس قهوه‌ای و پلنگ، یکی از مهمترین زیستگاه‌های حیات وحش در استان گیلان به شمار می‌رود و حفاظت از آن نیازمند نظارت دقیق، مستمر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

به گفته فرهی، استفاده از دوربین‌های تله‌ای به عنوان یکی از مؤثرترین ابزار‌های پایش حیات وحش، امکان ثبت حضور گونه‌های مختلف، بررسی رفتار آنها، شناسایی تغییرات زیستگاهی و پیشگیری از هرگونه تعرض و تهدید احتمالی علیه زیستگاه‌های طبیعی را فراهم می‌کند.

شهرستان رودبار در ۶۷ کیلومتری جنوب مرکز استان گیلان واقع شده است.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان