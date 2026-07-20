رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودبار از پایش و نظارت مستمر زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان با بهره‌گیری از فناوری و نصب دوربین‌های تله‌ای خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهی تکرمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودبار گفت: محیط‌بانان و کارشناسان این با نصب دوربین‌های تله‌ای، عملیات پایش و نظارت مستمر بر زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان را در تیر ماه امسال تشدید کردند.

او افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست رودبار با استقرار دوربین‌های تله‌ای در نقاط حساس و کلیدی، عملیات پایش و نظارت مستمر بر زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان را با هدف رصد حیات وحش و ارتقای سطح حفاظت از گونه‌های جانوری اجرا کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودبار با بیان اینکه پایش مستمر زیستگاه‌ها از مهمترین اولویت‌های این اداره است، تصریح کرد: این شهرستان به دلیل برخورداری از تنوع ارزشمند گونه‌های جانوری از جمله مرال، کل و بز، خرس قهوه‌ای و پلنگ، یکی از مهمترین زیستگاه‌های حیات وحش در استان گیلان به شمار می‌رود و حفاظت از آن نیازمند نظارت دقیق، مستمر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

دوربین‌های تله‌ای، ابزار نوین رصد و حفاظت حیات وحش رودبار + فیلم و تصاویر

دوربین‌های تله‌ای، ابزار نوین رصد و حفاظت حیات وحش رودبار + فیلم و تصاویر

دوربین‌های تله‌ای، ابزار نوین رصد و حفاظت حیات وحش رودبار + فیلم و تصاویر

به گفته فرهی، استفاده از دوربین‌های تله‌ای به عنوان یکی از مؤثرترین ابزار‌های پایش حیات وحش، امکان ثبت حضور گونه‌های مختلف، بررسی رفتار آنها، شناسایی تغییرات زیستگاهی و پیشگیری از هرگونه تعرض و تهدید احتمالی علیه زیستگاه‌های طبیعی را فراهم می‌کند.

دوربین‌های تله‌ای، ابزار نوین رصد و حفاظت حیات وحش رودبار + فیلم و تصاویر
 
دوربین‌های تله‌ای، ابزار نوین رصد و حفاظت حیات وحش رودبار + فیلم و تصاویر

شهرستان رودبار در ۶۷ کیلومتری جنوب مرکز استان گیلان واقع شده است.

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منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

برچسب ها: حیات وحش ، محیط زیست گیلان
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