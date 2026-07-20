معاون وزیر صمت خبراز انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هدف توسعه همکاری‌های فنی، مهندسی، آزمایشگاهی و پژوهشی، ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی و افزایش ظرفیت‌های اکتشافات معدنی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هدف توسعه همکاری‌های فنی، مهندسی، آزمایشگاهی و پژوهشی، ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در حوزه های زمین‌شناسی، ژئوتکنیک و اکتشافات معدنی، آموزش و توانمند سازی، امروز با حضور مجید کیانپور، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و سیدمحمود فاطمی‌عقدا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مبادله شد.

 مجید کیانپور در این مراسم با اشاره به سابقه بیش از ۷۰ سال خدمات این شرکت اظهار داشت: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به عنوان بازوی تخصصی و حاکمیتی دولت و وزارت راه و شهرسازی، همواره تلاش کرده است با ارائه خدمات مبتنی بر استانداردهای ملی و بین‌المللی، نقش مؤثری در تضمین کیفیت پروژه‌های عمرانی، صیانت از سرمایه‌های ملی و ارتقای ایمنی زیرساخت‌های کشور ایفا کند

وی با بیان اینکه شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک هم اکنون بیش از ۷۵۰ نوع خدمت فنی، مهندسی و آزمایشگاهی را به دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی ارائه می‌دهد افزود: حضور مؤثر در پروژه‌های ملی و زیربنایی کشور، حاصل بیش از هفت دهه تجربه، بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص، تجهیزات پیشرفته و استقرار نظام‌های دقیق کنترل کیفیت است.

 کیانپور با اشاره به گستره خدمات شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سراسر کشور گفت: این شرکت با برخورداری از شبکه گسترده شعب و واحدهای تخصصی در استان‌های مختلف، آمادگی ارائه خدمات در حوزه‌های مطالعات ژئوتکنیک، حفاری، ژئوفیزیک، زمین‌شناسی مهندسی، آزمایش‌های صحرایی و غیرمخرب، آزمایش مصالح ساختمانی، خاک، سنگ، بتن، آسفالت و مقاومت مصالح را در پروژه‌های عمرانی، زیربنایی و معدنی دارد.

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، دقت، صحت و قابلیت اطمینان نتایج آزمایش‌ها را از مهم‌ترین سرمایه‌های این مجموعه دانست و تصریح کرد: کالیبراسیون مستمر تجهیزات، کنترل دائمی انحراف ابزارها از استانداردهای مرجع و پایش مستمر فرآیندهای آزمایشگاهی، موجب شده است خدمات این شرکت با بالاترین سطح دقت و کیفیت در اختیار کارفرمایان قرار گیرد.

 وی با اشاره به توسعه همکاری‌های بین‌سازمانی افزود: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تاکنون تفاهم‌نامه‌های متعددی با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تخصصی کشور منعقد کرده است و همکاری با سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیز به دلیل هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی دو مجموعه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 کیان‌پور اظهار داشت: به‌روزرسانی و مبادله این تفاهم‌نامه، زمینه بهره‌گیری از توانمندی‌های مشترک دو مجموعه را در اجرای مطالعات ژئوتکنیک، حفاری، آزمایش‌های مهندسی خاک، سنگ و مقاومت مصالح، توسعه خدمات آزمایشگاهی، استفاده از فناوری‌های نوین ژئوفیزیکی(GPR) و روش‌های ژئوالکتریک، اجرای پروژه‌های مشترک پژوهشی و فنی، تبادل اطلاعات تخصصی و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تأکید کرد: این تفاهم‌نامه علاوه بر ارتقای همکاری‌های علمی و فنی، فرصت مناسبی برای توسعه بازار خدمات تخصصی شرکت در حوزه‌های زمین‌شناسی، ژئوتکنیک، اکتشافات معدنی و پروژه‌های ملی فراهم می‌سازد و می‌تواند به ارائه خدمات یکپارچه‌تر و تخصصی‌تر به دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان و بخش خصوصی فعال در حوزه معادن کشور منجر شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای مفاد این تفاهم‌نامه و استفاده از ظرفیت‌های علمی، فنی و اجرایی دو سازمان ، زمینه ارتقای کیفیت مطالعات، افزایش بهره‌وری پروژه‌های عمرانی، توسعه خدمات مهندسی و گسترش همکاری‌های تخصصی در حوزه های زمین‌شناسی مهندسی و اکتشافات معدنی بیش از پیش فراهم شود.

سید محمود فاطمی عقدا رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به تاریخچه فعالیت این شرکت اظهار داشت: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک یکی از سرمایه‌های ارزشمند و کم‌نظیر نظام فنی و اجرائی کشور است که طی بیش از ۷۰ سال خدمت، نقش مؤثری در تضمین کیفیت پروژه‌های زیربنایی، حفظ سرمایه‌های ملی و افزایش ایمنی طرح‌های عمرانی ایفا کرده است.

 فاطمی عقدا با بیان اینکه این شرکت در سال‌های اخیر مسیر رشد و تحول چشمگیری را طی کرده است، افزود: در دوره مدیریت دکتر مجید کیانپور، این مجموعه با توسعه ظرفیت‌های تخصصی، استقرار نظم و انضباط سازمانی، ارتقای کیفیت خدمات فنی و افزایش اعتماد دستگاه‌های اجرایی، به جایگاهی ممتاز در نظام کنترل و تضمین کیفیت ساخت و سازهای کشور دست یافته است.

وی حفظ و ارتقاء جایگاه حاکمیتی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را اقدامی راهبردی دانست و تصریح کرد: این مجموعه به دلیل مأموریت‌های حاکمیتی خود می‌بایست در بدنه دولت حفظ و جایگاه نظارتی آن ارتقاء یابد و بیش از پیش حمایت شود چراکه پایش کیفیت و انجام آزمایش‌های فنی و مهندسی مطابق استانداردها و ضوابط فنی هزینه نیست، بلکه سرمایه‌ای ملی برای حفظ کیفیت، ایمنی و صیانت از سرمایه‌های ملی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به سابقه آشنایی و همکاری خود با این مجموعه از دهه ۶۰ گفت: همواره از نزدیک شاهد توانمندی‌های فنی و تخصصی این شرکت بوده‌ام و امروز نیز دقت، صحت، سرعت در انجام آزمایش‌ها، بازرسی‌های میدانی، کنترل کیفیت، کالیبراسیون تجهیزات و ارائه خدمات مبتنی بر استانداردهای ملی و بین‌المللی، این شرکت را به مرجع قابل اعتماد میان دستگاه‌های اجرایی کشور تبدیل کرده است.

وی افزود: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در حوزه‌هایی همچون انجام مطالعات ژئوتکنیک، زمین‌شناسی مهندسی، پهنه‌بندی و کاهش مخاطرات طبیعی، اکتشافات معدنی و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی و آموزش و توانمندسازی مهندسان و ذینفعان، ظرفیت‌های مشترک و مکمل فراوانی دارند و تفاهم‌نامه جدید نیز با هدف به‌روزرسانی، تعمیق و گسترش این همکاری‌ها منعقد شده است.

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های منحصربه‌ فرد دو سازمان می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات تخصصی، افزایش دقت مطالعات فنی و تسریع در اجرای پروژه‌های ملی را فراهم کند.

 

 

برچسب ها: تجارت ، اکتشافات معدنی
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